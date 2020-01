KDY: 10. ledna, 19.00

KDE: AC Klub

ZA KOLIK: 100 Kč

Večer odstartuje novopečené cover trio z Gymnázia J. K. Tyla s poetickým názvem Dopisy pro Matyldu, největší pecky zlatých šedesátých let návštěvníci uslyší od The Golden Sixties a na závěr to na elektrické smyčce rozbalí Electrophonix. Vstupné je 100 korun.