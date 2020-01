KDY: 17. ledna, 19.00

KDE: Továrna

ZA KOLIK: 190 Kč

Největší hvězdou večera bude deathcorová kapela Marina, jejíž členové pocházejí z Ruska, Ukrajiny a České republiky. Bude to jedna z posledních příležitostí vidět skupinu v aktuální sestavě, po konci jejího turné dva členové odchází. Jako support dále vystoupí kapely Silent Generation, Make Me Collapse a Crow to Crow. Vstupenky stojí 190 korun.