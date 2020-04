Tip na pátek 24. dubna: Přenos záznamu divadelní hry Divadla Drak & předčítání herců z knížky Kdo zabil Snížka?

Černošská pohádka | Foto: draktheatre.cz

KDY: 24. dubna, po celý den

ZA KOLIK: Zdarma

Tentokrát bude dostupný záznam představení hry Černošská pohádka, výletu do Afriky za doprovodu rytmických říkadel a hry na bubny. Pohádka zavede diváky do Afriky, země krásné a divoké přírody, plné cizokrajných zvířat, jejíž obyvatelé si zrovna tak jako my rádi vyprávějí příběhy a mýty. Inscenace je vhodná pro diváky všech věkových kategorií. Zároveň se záznamem představení bude na webu divadla možnost poslechu 24. kapitoly předčítání z knížky Petry Soukupové s názvem Kdo zabil Snížka? Záznam představení i čtení bude k dispozici na Youtube celý den od 0.00 do 24 hodin, lze se k němu dostat přes webové stránky divadla.