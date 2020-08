Po neplánované odmlce se Divadlo Drak v září opět těší na své diváky a na ty čekají dvě odložené premiéry. Tou první je maňásková groteska Šípková Růženka, která je inspirovaná stejnojmenným klasickým pohádkovým titulem.

Divadlo Drak | Foto: DENÍK/David Taneček

Druhou premiérou bude Do Hajan. Inscenace vychází z rodičům dobře známé situace, kdy by měly jít malé děti už spát, ale jim se ještě rozhodně nechce a na rozdíl od rodičů srší nevyčerpatelnou energií. Představení, které je pro děti od 3 let, zaručeně pobaví i dospělé. Vstupenky si rezervujte na info@draktheatre.cz.