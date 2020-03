KDY: 25. března, celý den

ZA KOLIK: Zdarma

Po celou středu bude volně k dispozici záznam divadelní hry O bílé lani. Příběh vypráví o královské dcerce Jitřence, na níž spočinula kletba, kvůli které až do svých šestnácti let nesmí spatřit sluneční světlo. Její otec král jí proto dal vystavět zámek bez oken. Jenže bez světla se žít nedá… Podobenství o nevinnosti, čistotě, lásce a bolesti sklidilo příznivé reakce ze strany diváků i kritiků. Jiří Vyšohlíd získal za hudbu k inscenaci Cenu divadelní kritiky 2016. Záznam představení na Youtube bude k dispozici celý den od 0.00 do 24 hodin, lze se k němu dostat přes webové stránky divadla. Představení je určeno divákům od 8 let.