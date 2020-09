Galerie připomene Jiřího Hilmara

Výstava hradeckého rodáka Jiřího Hilmara Nalézat ztracenou rovnováhu představí doposud nepříliš často vystavovanou část umělcova díla z počátku 80. let. Dřevěné objekty, reliéfy a instalace, v nichž se umělec soustředí na problematiku přírody a jejího ohrožení ze strany technické civilizace, budou nainstalovány ve čtvrtém patře Galerie moderního umění v Hradci Králové, a to až do konce února 2021.

Výstava hradeckého rodáka Jiřího Hilmara | Foto: Deník / Pavla Horynová