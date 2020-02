KDY: 15. února, 20.00

KDE: AC Klub

Návštěvníci sobotního koncertu uslyší největší pecky této nezapomenutelné doby v podání oblíbené kapely The Golden Sixties. Toto šestičlenné uskupení z Hradce Králové se inspiruje právě kulturou hippie a hudbou z šedesátých let. Barevné šátky, květiny ve vlasech a heslo „Make love – not war!“ budou dotvářet stylovou atmosféru celého večera. Dobové kostýmy jsou vřele vítány i u návštěvníků. Večer plný pohody, lásky a míru započne ve 20 hodin v hudebním klubu Továrna na Slezském předměstí.