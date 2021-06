KDY: 17. až 20. června

KDE: Nový Bydžov

Nový Bydžov pořádá opět městské slavnosti a studentskou merendu. Třídenní akce byla zahájena ve čtvrtek 17. června. Na sobotu je připraven staročeský jarmark, mažoretky a závod o nejpomalejšího cyklistu. Ve 13.00 hodin začne dvouhodinový průvod městských organizacía spolků. Následovat bude křest pamětní mince Nového Bydžova. Na večer se chystá udílení studentských cen a dražba dresu fotbalisty Jana Kuchty, odchovance bydžovského klubu. Doprovodný hudební program vyvrcholí nočním vystoupením Marka Ztraceného a skupiny Žlutý pes.

Organizátoři očekávají, že oslavy navštíví v součtu tisíce lidí z města i okolí. „Nejen místní se těší, že se zase budou moci shromáždit na těchto největších městských slavnostech. Bude to symbol toho, že se život konečně vrací do normálu,“ prohlásila tajemnice Nového Bydžova Marcela Česáková. Počátky studentských merend sahají až do první poloviny 18. století. Akce je tedy nejstarší kontinuálně pořádanou slavností v Česku, uvádí web Nového Bydžova. V 19. století se merend účastnila i spisovatelka Božena Němcová, jejíž manžel Josef z Bydžova pocházel.