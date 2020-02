KDY: 8. února, 20.00

KDE: AC Klub

Reggay je osmičlenná reggae kapela z Moravy a Rumunska. Kapela působí na scéně více jak 10 let a za sebou má několik stovek koncertů. Poslední dobou míří často a s oblibou za hranice České republiky. Podle recenzí na serveru reggae.cz kapela Reggay „hraje skvěle a katapultovala se do první ligy domácí reggae scény, přičemž obstojí i na mezinárodní scéně.“ V průběhu večera vystoupí i hradečtí Mighty Souljahs. Jamajský večer, který by si rozhodně neměli nechat ujít nejen fanoušci reggae, začíná ve 20 hodin v AC Klubu.