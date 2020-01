KDY: 23. ledna, 19.00

KDE: Divadlo Drak

ZA KOLIK: 120 Kč

Inscenátoři jsou přesvědčeni, že bez poznání minulosti nemůže jedinec ani společnost rozvíjet vize zdravé budoucnosti. Divadlo Alfa se proto rozhodlo nabídnout školám inscenaci, která usiluje o zábavný a emocionální prožitek odrazů dějin v životě jedné fiktivní plzeňské rodiny. Na pozadí probíhá budování mladé demokracie, těžké hospodářské krize, neslavné období druhé republiky, protektorát, osvobození, komunistický převrat, teror padesátých let, naději let šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci, revoluci znamenající návrat k zakladatelským hodnotám a po pětasedmdesáti letech rozpad státu. Autory scénáře jsou dramaturg a dramatik Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček. Představení začíná v 19 hodin, cena vstupenek je 120 korun. Hra je určena divákům od 12 let.