KDY: 24. ledna, 18.00

KDE: Továrna

Čtyřčlenná kapela hraje autorskou tvorbu ve stylu, který by se dal nazvat Rock’Punk’Core. Po tříletém společném hraní pokřtí v hudebním klubu Továrna své první album. Na koncertě společně s ní vystoupí kapela Moment z Hostinného, nedávno založené pražské uskupení MEOW!, jrající převážně punk-rock a skupina The May Revolution z Pardubic. Mimo desky bude na místě dostupný rovněž merch kapely. Akce začíná v 19 hodin.