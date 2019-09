V Muzeu klavírů továrny Petrof si prohlédnete zhruba dvacet nástrojů včetně nejstarších modelů pian a klavírů. Prohlídku muzea je zároveň možné spojit s exkurzí do výroby těchto hudebních nástrojů.

Petrof výstava | Foto: Horynová Pavla

KDY: Exkurzní dny

úterý a čtvrtek

nebo dle objednání

+420 725 753 882

KDE: Na Brně 1955

500 06 Hradec Králové

ZA KOLIK: Dospělí 100,- Kč/os.

Děti od 7 let, studenti, senioři od 70 let

50,- Kč/os.

Děti do 6 let

40,- Kč/os.

Rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 200,- Kč