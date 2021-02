KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma

K webovým výstavám, virtuální prohlídce nebo Zámecké stopovačce přibyla nová soutěž pro děti. Jmenuje se Muzeum jako malované a vyzývá děti, aby nějakou výstavu samy namalovaly. Soutěž Muzeum jako malované je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea pro své rodiče. Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na adresu podrouzkova@vcm.cz. Východočeské muzeum pak všechny vystaví na svých webových stránkách. Podrobné zadání soutěže najdou zájemci na stránce Museum virtualis www.vcm.cz/muzeum/museum-virtualis, kde Východočeské muzeum nabízí své online aktivity na jednom místě. V sekci Pro děti tak kromě soutěže Muzeum jako malované lákají hravá puzzle s zámeckými a muzejními motivy, své místo tu má i venkovní hra Zámecká stopovačka, postupně tu budou přibývat poznávací kvízy.