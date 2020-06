KDY: 2. června, 20.30

KDE: Bio Central

ZA KOLIK: 140 Kč

Raoul Taburin je nejlepší opravář kol široko daleko. Sužuje ho však velké tajemství, sám se na kole nikdy jezdit nenaučil, ačkoliv celé jeho okolí má za to, že to umí. Jednoho dne ale do městečka dorazí výstřední pařížský fotograf, hrozí, že Raoulovo tajemství bude odhaleno. Milá komedie podle stejnojmenné knihy geniálního ilustrátora, humoristy a autora „Mikulášových patálií“ Jeana-Jacquese Sempého vypráví půvabný příběh o přátelství, lásce, důvěře i strachu z vlastní slabosti. Cena lístků je 140 korun. Provoz kina funguje za přísných bezpečnostních opatření, diváci se musí řídit instrukcemi, které jim budou sděleny.