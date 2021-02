KDY: kdykoliv

KDE: tinyurl.com/telegrafia

ZA KOLIK: zdarma

Jak napovídá její název, Telegrafia – babička Tesly tentokrát zavede návštěvníky do období první republiky do jedné z továren, které jsou s Pardubicemi nedomyslitelně spjaté. Součástí výstavy jsou i historické fotografie – například tehdejší propagační tablo výrobků, pohled do nitra továrny, snímky zaměstnanců, ale třebai dobová fotografie domků dělnické kolonie Telegrafie, která v Pardubičkách stojí dodnes. Po osvobození se strategický podnik ještě v závěru roku 1945 stal součástí rozsáhlého národního podniku. Sepětí s Pardubicemi však přetrvalo i do budoucna a nový název Tesla se vžil do pardubického vědomí jako jeden z určujících fenoménů dějin 2. poloviny 20. století.