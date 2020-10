Hradcem proudí jazzový festival

V krajském městě se koná od 6. do 10. října 26. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town. S ohledem na aktuální vládní nařízení došlo k několika změnám v programu, ale i přesto akce vítá i významné mezinárodní hosty.

