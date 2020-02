KDY: 25. února, 19.30

KDE: Filharmonie HK

ZA KOLIK: 200-400 Kč

Legendární písně zazní v úpravě Mejly Hlavsy (The Plastic People of the Universe) a Dušana Vozáryho v podání Filharmonie Hradec Králové a zpěvačky Jitky Charvátové. Orchestr diriguje Vojtěch Spurný. V souvislosti s koncertem bude ve výstavních prostorách filharmonie uvedena výstava děl Andyho Warhola. Warhol byl americký malíř pop-artu, rockové kapele The Velvet Underground dělal manažera a vytvořil mj. slavnou ilustraci k jejich eponymnímu albu. Skupina se pod jeho vlivem stala jednou z nejvýznamnějších rockových kapel 60. let a inspirovala řadu dalších hudebníků. Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí 200-400 korun.