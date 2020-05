KDY: 13. května, 14.00

KDE: Divadlo Drak

ZA KOLIK: 60 Kč

Proč je důležité přemýšlet nad tím, jak to na jevišti vypadá a co dělá pan scénograf? Zájemci se v rámci workshopu dozví, co je to kulisa, k čemu slouží rekvizity nebo třeba divadelní dekorace. Ateliér Divadla Drak se promění ve scénografickou dílnu a návštěvníci si s sebou mohou na konci odnést vlastní vyrobené minidivadlo. Dílna pod vedením zkušené divadelní lektorky Jany Nechvátalové je určena pro děti od 5 let. Trvání workshopu je 90 minut, cena je 60 korun za účastníka, doprovod má vstup volný.