KDY: 1. února, 15.00, 17.00

KDE: Divadlo Drak

ZA KOLIK: 90 Kč

Inscenace je hudebně vizuální groteskou a klade si za cíl přiblížit nejmladší generaci nelehkou dobu totality a podnítit následnou diskusi s učiteli, rodiči nebo vrstevníky. Hra adaptuje celostránkové Sísovy ilustrace a černobílý komiks do mnohovrstevnaté scénická koláže, složené z animací, ilustrací, dokumentárních filmových záznamů či originální hudby. Výsledkem je dynamický průřez čtyřicetiletou historií odkazující jak k důležitým dějinným mezníkům, tak i k hravým autobiografickým momentům nejen z autorova života, orámovaný autentickými rodinnými vzpomínkami obou protagonistů. Téma dramaticky zpracovala dvojice Miřenka Čechová a Dominika Špalková. „ Je pro nás důležité, aby si mladí mohli utvářet vlastní svobodný názor na svět, ve kterém žijeme 30 let po sametové revoluci,“ uvedly ke koncepci představení autorky projektu. V sobotu se konají hned dvě představená hry, první začíná v 15.00, druhá o dvě hodiny později. Vstupné je 90 korun. Hra je určena dětem od 9 let.