KDY: 2. května, 18.00

ZA KOLIK: 20 - 200 Kč

Posluchači se mohou těšit na experimentální duo post-hudba, new wave skupinu A Dull Set a písničkářku Ilæy. Diváky čeká i diskuze na téma: Umění vs pandemie, Jak krize ovlivnila mladé nejen české umělce a galerie? Jak se s ní vypořádávají a reflektují ji? A co může mladé umění světu zmoženému bojem s pandemií nabídnout? Na tyto otázky se pokusí najít odpověď umělec Andreas Gajdošík, kurátorka Petra Widžová a kurátor studentské galerie SVĚTOVA 1 Zai Xu. Vstupenky se pohybují v rozmezí 20 – 200 korun, lze je pořídit na serveru goout.net. Výtěžek z akce poputuje na organizaci Jako doma – jídelna kuchařek bez domova.