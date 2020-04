KDY: 11. dubna, po celý den

ZA KOLIK: Zdarma

Tentokrát bude dostupný záznam divadelní hry Zlatovláska v režii Josefa Krofty. Představení sleduje skupinu kuchařů v kuchyni jedné restaurace. Jeden z kuchtíků se začte do pohádky o Zlatovlásce a přitom připálí cibulku. Dál se už známý příběh odehrává jak se patří a se vším všudy. Kouzelného hada umožňující králi rozumět řeči zvířat, ochutná i jeho sluha Jiřík. Aby si zachránil život, vypraví se hledat zlatovlasou pannu mezi hrnce, mixery, vařečky, pekáče a mlýnky na maso. Inscenace je vhodná pro děti od 6 let i dospělé. V hlavních rolích se představí Filip Huml, Jan Popela a Jiří Vyšohlíd. Zároveň se záznamem představení bude na webu divadla možnost poslechu 11. dílu předčítání z knížky Petry Soukupové s názvem Kdo zabil Snížka? Tentokrát bude předčítat herec Milan Žďárský. Záznam představení i čtení bude k dispozici na Youtube celý den od 0.00 do 24 hodin, lze se k němu dostat přes webové stránky divadla.