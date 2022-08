V Kohoutově poznáte lidová řemesla KDY: 13. srpna od 9 hodin KDE: Kohoutov u Dvora Králové ZA KOLIK: Vstupné činí 150 korun a veškerý kulturní program je v ceně vstupenky. Volný vstup mají děti do 15 let, občané starší 70 let a zdravotně postižené osoby včetně doprovodu.

Během dne uvidíte předvádění různých řemesel, jako je točení na kruhu, malba, modelování, košíkářství, paličkování, spřádaní vlny, kovářství, práce se sušenými květinami, řezbářské prace a další. Součástí přehlídky bude účast více než 200 řemeslníků, kteří zde budou prodávat a předvádět své výrobky a dovednosti. Budete mít také možnost zavítat na den otevřených dveří v Pekárně Roland a v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové.Doprovodný kulturní program zahájí na hlavním pódiu skupina Podzvičinka, poté budou následovat Crazy dogs, Gipsy.cz a na závěr O5 a Radeček. Na horním/vedlejším pódiu se představí Phobos, Fámy, Ivo Jahelka, Ivan Hlas trio a H song.Pro děti budou každou hodinu od 10:00 hodin loutková představení, skluzavka UFO, nafukovací dinosaurus, jízdy na koních a další atrakce.Dále zde bude vystupovat šermířská skupina Legenda Aurea a nebude chybět soutěž o nejkrásnějšího Kohouta okresu Trutnov, jejímž garantem je Český svaz chovatelů Sokolnice.Celý den bude zakončený večerní zábavou pod širým nebem od 19 hodin, kde zahraje k tanci i poslechu kapela Traktor de luxe.

Gulášové slavnosti v Bolehošti

KDY: 13. srpna od 12 hodin

KDE: Bolehošť

ZA KOLIK: Vstupné 100 korun, děti do 12 let a ZTP zdarma



Jubilejní 10. ročník Gulášových slavností v Bolehošti, kterých se účastní místní i přespolní kuchaři a kuchařky. Součástí bude i pivní festival. Pro příchozí bude připraveno mnoho druhů gulášů vepřových, hovězích, zvěřinových a jiných. Hodnotit jejich chuť a vůni bude nejen odborná porota, ale také návštěvníci. Letošní program bude opět naplněn soutěžemi pro dospělé. Dětem udělá radost velký zábavný park s nafukovacími atrakcemi nebo malování na obličej. Připraveny jsou i oblíbené pivní soutěže. O večerní rockovou zábavu se postará kapela Řemen.

Kudy prošel císařpán

KDY: 13. srpna v 17 hodin

KDE: Prachov

Muzeum přírody Český ráj zve na vycházku s průvodcem a vyprávěním o příbězích, které se v Prachovských skalách odehrály od druhohor po současnost. Doprovodí vás členové tradičních vojenských jednotek. Bude i posezení u táboráku.

Krkonošské pivní slavnosti

KDY: 13. srpna od 13 hodin

KDE: náměstí ve Vrchlabí



24. ročník slavností nabídne skvělá piva různých značek, lokální speciality, soutěže a další atrakce. Domů vás dovezou noční pivní svozy. Zahrají kapely Pekař, Soumrak Band, Mňága a Žďorp, Karel Gott revival, Civilní obrana, AC/CZ top AC/DC tribute show i Japato.

Pouťové trhy

KDY: 13. srpna od 9 hodin

KDE: Jilemnice

Tradiční pouťové trhy u kostela sv. Vavřince nabídnou celodenní program:

Klauni a divadlo:

9:00 tradiční pohádka MC Rodinky

11:00 klauniáda Archibaldův kufr

14:00 divadélko pro děti Filipa Pýchy

Živá hudba z blízka i dálky:

10:00 písničkář Filip Pýcha

12:00 violistka a zpěvačka Zhilee

13:00 písničkářka Su Veneria

14:30 folkové hudební due Jiné Metro

16:00 plavební kapela Matylda

Atrakce pro nejmenší, dílničky, stánky s řemeslnými výrobky, ale i pochutinami i kafem i radostm a letos také odpočinkový kout před budovou gymnázia s židličkami a stolky k pokecu a pokydu, neboť letos bude pouťovým trhům patřit celá Kostelní ulice!To vše jako součást jilemnického pouťového dění s velkými kolotoči na Masarykově náměstí, sobotní mší a tak dále…

Přijďte pozorovat Perseidy a zažít koncert pod hvězdami

KDY: 13. srpna od 20 hodin

KDE: Jičín

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Na terase hvězdárny se v sobotu uskuteční koncert jičínské kapely BrnKačka. Následovat bude pozorování objektů noční oblohy dalekohledy až do brzkých ranních hodin. Letos bude celé noci vévodit Měsíc po úplňku, který svítí tak moc, že k pozorování zbudou hlavně planety. K dispozici bude pití, občerstvení i teplo hořícího ohně. Můžete si na louce postavit stan nebo spát pod širým nebem a počítat letící meteory. V sále se budou promítat filmy s astronomickou tematikou. Letošní novinkou této akce budou vratné kelímky na pití, které si budete moci zakoupit společně s pitím za zálohu.

ARTFEST v Šonově

KDY: 12. – 14. srpna

KDE: U kováře Alchifera, Šonov u Broumova č.p. 113

ZA KOLIK: libovolné vstupné

Třídenní tvořivé setkání kovářů, sochařů, malířů a řezbářů je otevřené všem milovníkům umění a řemesel. Přijďte se podívat, co vzniká pod rukama a podpořit tvořivého ducha. V sobotu ve 14:00 vás čeká hudební vystoupení Violy Richterové a Vojtěcha Dingy.Možnost vyzkoušet si kování a zakoupit výrobky tvůrců.

Kočí v Chotči

KDY: 12. - 13. srpna

KDE: Choteč



Hudebně - divadelní festival Kočí v Chotči. Tématem 27. ročníku festivalu je člověk. Co vlastně dělá člověka člověkem? Je to to, že si hraje a chápe vtip? Že si uvědomuje sám sebe? Že je schopen tvořit? Že žije ve vztazích? Že pracuje? Že má duši? Různí myslitelé to pojímají různě. Pojďte o našem člověčenství nejenom přemýšlet, ale taky ho žít a oslavovat. Oko, do duše okno. Na Kočího se pro letošek chystá program, na který nebudete jen čučet, civět, dívat se a čubrnět. Ale ten program se bude dívat i na vás!

Je také připravena RODINNÁ HUDEBNÍ DRAMATURGIE. Většina kapel letošního programu je tvořena dětmi a jejich rodiči či jejich společnou tvorbou.

AKTUÁLNÍ PROGRAM ZDE: https://www.kocivchotci.cz/program-2022

Prohlídka kostela sv. Mikuláše

KDY: 13. srpna od 14 hodin

KDE: Hradec Králové

Přijďte si prohlédnout interiér a vyslechnout putovní příběh památky, která se snad už natrvalo usadila na svém místě – v Jiráskových sadech nedaleko soutoku Labe a Orlice. Od 14 do 15 hodin probíhá nekomentovaná, v 15 hodin pak komentovaná prohlídka.

Nostalgické jízdy historickými vlaky

KDY: 13. a 14. srpna

KDE: Martinice v Krkonoších



Vypravte se na Železniční stanici Martinice v Krkonoších. Kromě běžných vlakových spojů se tu bude prohánět i parní lokomotiva „Kafemlejnek“ nebo motorový vlak Hurvínek.

Procházka s K. Čapkem a sousedské setkání

KDY: 14. srpna od 14 do 17 hodin

KDE: Hradec Králové

Malé náměstí je čistým, kouzelným místem, kde se obvykle nic neděje. Přitom okolní domy mohou vyprávět o jejich slavných obyvatelích a osudech, v létě tu voní lípy a šplouchá voda z kašny a kousek opodál kdysi bydlel Karel Čapek. Vydejte se procházkou po jeho stopách a a setkejte se na lavičkách, v antikvariátu nebo tvořte. Chcete nabídnout svůj program či občerstvení? Pište na piste@ilonamach.cz.

SCHAUMBURSKÁ SLAVNOST NA NÁCHODSKÉM ZÁMKU

KDY: 13. srpna

KDE: Náchod



V sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program včetně kostýmovaných prohlídek. Spolu s rodinou posledních majitelů Schaumburgů budete účastníky zámecké „zahradní slavnosti“. Čekají vás rozličné aristokratické kratochvíle jako hudba a tance 19. století. V souladu s tehdejší módou se ale podíváte i zpět do historie pobaví vás například „středověký kejklíř“ nebo dobová přehlídka obludária. Drobnou památku na zábavný den či něco dobrého na zub můžete pořídit u řemeslníků na nádvořích zámku. Samotní příslušníci schaumburské rodiny vás pak provedou svými komnatami dětskými pokoji, soukromými prostorami rodičů i sály a salony.

Kvíčerovská pouť

KDY: 12. – 14. srpna

KDE: Police nad Metují

Tradiční pouť s atrakcemi, stánky a bohatým kulturním programem. V pátek se můžete těšit na večerní pouťovou zábavu, v sobotu na fotbalové utkání, spanilou jízdu historických vozidel, výstavu zvířectva, kapelu Nanovor i ohňostroj. V neděli se chystá sportovní den pro děti, fotbalová utkání i výstava veteránů. Zavítejte také do staré školy Dřevěnky či do kovárny.

Páteční hudební večer s Proměnami

KDY: 12. srpna od 17 do 22 hodin

KDE: Náchod



U Občerstvení Korunka zahraje univerzální hudební kapela z Policka a Náchodska - Proměny. Přijďte si poslechnou fajnovou muziku, třeba i trošku protáhnou tělo při tanci. Samozřejmostí bude také občerstvení. Rezervace míst na telefonu 739 033 221.

Africké dny

KDY: do 14. srpna

KDE: Dvůr Králové nad Labem

Největší přehlídka Afriky v safari parku: tanec, hudbu nebo jídlo doplňuje unikátní výstava originálních děl Joy Adamsonové. Program ZDE.

Pohádka Čertův poklad na zámku Hrádek u Nechanic

KDY: 13. srpna a 14. srpna

KDE: Hrádek u Nechanic

ZA KOLIK: vstupné jednotné: 110 korun za osobu



Děti milují čtení a vyprávění pohádek, ale ještě raději jsou reálnou součástí pohádky a to přímo na opravdovém zámku. Pohádka se nehraje klasicky na jednom podiu, ale děti procházejí okolím zámku a zamíří též do sklepení, kde se odehrává děj příběhů. Pohádka Čertův poklad se odehraje na nádvoří a v Dračí sluji (sklepení) zámku. Podium i hlediště bude zastřešené, takže se akce koná i za nepříznivého počasí.



Princezna Jasmína netrpělivě očekává svého ženicha, a protože chce poznat jeho pravou povahu, vymění se se svou služkou Žofií. Podobný nápad však dostane i princ a jeho sluha. A aby toho ještě nebylo málo, všichni se dozvídají, že pan král před lety slíbil princeznu drakovi za ženu. Kdo je pravý hrdina a kdo má upřímné srdce se dozvíte v této veselé pohádce.

Rezervace nutná kvůli omezeným skupinám na tel.: 604 381 520 nebo emailu: agentura.veronika@centrum.cz