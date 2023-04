Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 31. března do neděle 2. dubna. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa a stát se čtenářem reportérem. Děkujeme.

HRADECKO

Planetárium pro nejmenší

Kdy: pátek 31. 3. 16.30 - 17.30

Kde: Digitální planetárium, Hradec Králové

Za kolik: zdarma pro děti do 10 let

Proč přijít: Děti v hradeckém planetáriu čeká astronomická pohádka a hvězdná obloha s živým výkladem lektora, pořad je vhodný pro diváky od 5 let do 8 let v doprovodu dospělé osoby. Pořad bude svým obsahem i délkou uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky. V digitálním planetáriu se nejprve podívají na hvězdnou oblohu a prohlédnou si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 1. 4. od 9 do 16 hodin

Kde: Adalbertinum, Hradec Králové

Za kolik: základní 30 korun, zlevněné 20 korun

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost pořádá v sobotu 1. dubna od 9 do 16 hodin velice oblíbený Velikonoční jarmark, na kterém to bude vonět jarem a blížícími se Velikonocemi. Všechny sály Adalbertina, parkoviště a přilehlá část Žižkových sadů se zaplní řemeslníky, lidovými umělci a prodejci zboží s velikonoční tematikou. K vidění i ke koupi budou ručně vyráběné produkty lidové tvorby a uměleckých řemesel.

Tradiční brigáda Na Plachtě

Kdy: sobota 1. 4. od 9 hodin

Kde: na hrázi rybníku Plachta, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dobrovolníky čeká především dobrý pocit z práce, brigádu ale obzvláštní i exkurze na nejzajímavější místa Plachty. V plánu jsou výřezy křoví a náletových dřevin, hrabání trávy, odklízení větví, úprava hnízdních ploch pro včely a kutilky či sběr odpadků. Nářadí bude k dispozici, ale vlastní zahradnické nůžky, hrábě nebo rýče budou vítány. Zajištěny budou káva, čaj i buřty na opékání.

Velikonoce na Novém Hradci

Kdy: neděle 2. 4. od 14 do 17 hodin

Kde: Svatováclavské náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 2. dubna od 14 do 17 hodin se můžete těšit na spoustu jídla, pití, hudby, zdobení perníčků, pletení pomlázek, ukázky práce policie nebo komentovanou prohlídku kostela Sv. Antonína Poustevníka. V ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové vás čeká vyrábění kraslic, zajíčků a oveček či zdobení velikonočních perníčků. Na Svatováclavském náměstí se budou plést pomlázky a představí se služební psi městské policie, k poslechu bude hrát hradecká kapela Sonet. V 15 hodin pronese zástupce farnosti NHK Velikonoční slovo. Spousty jídla a pití zajistí hudební klub Lucie.

JIČÍNSKO

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00 hodin

Kde: zámecký park, Lázně Bělohrad

Proč přijít: Již tradičně se vám otevře zámecký park v podobě jarmarku, který potěší nejen pestrými stánky plných dobrot, ale i přednáškou o Velikonocích a tradicích s etnografkou Hanou Macháčkovou. Dále vás přijede rozveselit a trochu poučit se svou pohádkou originální divadlo B od Radka Berana, autor filmu Malý Pán, s loutkovým představením Otesánek. Veliké překvapení vás čeká v podobě vernisáže obrazů Obřích kraslic od dětí ze ZUŠ Hořice pod vedením Růženky Bičišťové. K poslechu i tanci zahraje své středověké písně kapela ANTIQUITUS a po celou dobu jarmarku na Vás budou čekat řemeslné dílničky, kde si budete moci uplést svou pomlázku, obarvit kraslici podle starých lidových tradic, vyzkoušet pletení Košíku a vyrobit malou moranu.

Ukliďme Česko

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Není to žádný Apríl! V sobotu se bude opět uklízet Česko. Při tradiční akci skupiny dobrovolníků vyráží do ulic, aby se protáhli na čerstvém vzduchu a veřejná prostranství i zeleň zbavili nepořádku, který se přes zimu objevil. Celostátní akce Ukliďme Česko má podporu města Jičína. Poskytne dobrovolníkům pytle a ochranné rukavice. Tradičně je sraz u mola Šibeňáku a organizátoři budou rádi, pokud se připojíte. Bude fajn, pokud si založíte vlastní skupinu dobrovolníků. Chcete-li sestavit vlastní skupinu, zkontaktujte paní Mgr. Danielu Hojcskovou, tel.: 730 589 298, z Městského úřadu Jičín.

Do Ukliďme Česko se zapojí řada měst a obcí, ale i firem, organizací a spolků. Základním mottem je, že kdo uklízí, ten nedělá nepořádek.

Otvírání hradu Pecka

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00 hodin

Kde: Hrad Pecka

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční slavnostní zahájení turistické sezóny na hradě Pecka. Na programu bude příjezd Kryštofa Haranta s družinou, velikonoční jarmark, komentované prohlídky hradu a potěší i dobré občerstvení.

Aprílová zábava ve Valdicích

Kdy: sobota 1. dubna od 19.30 hodin

Kde: Kulturní dům Valdice U Jičína

Za kolik: vstupenky (cena 250 korun) je možné zakoupit na místě, či v předprodeji na Obecním úřadě ve Valdicích

Proč přijít: Obec Valdice srdečně zve na plesovou Aprílovou zábavu. Můžete se těšit na bohatou tombolu, skvělou příležitost k tanci i na příjemný kulturní zážitek. K tanci hraje skupina Levou rukou band, hostem večera bude Fredie Mercury revival - Jaroslav Břeský. Doprava z Jičína (a zpět) je zajištěna: odjezd z Jičína v 18:45 - zastávky: autobusové nádraží, Lípy a Soudná, odjezd z Valdic v 1.30 hodin.

Velikonoce na faře v Robousích

Kdy: neděle 2. dubna ve 13.00 hodin

Kde: Robousy

Proč přijít: Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry zve na předvelikonoční akci Velikonoce na faře, která se uskuteční v neděli od 13.00 do 18.00 hodin. Těšit se můžete na přednášku, výstavu kraslic a komorní výstavu jarních motivů v díle Josefa Jíry. Chybět nebudou ani tvořivé dílny a velikonoční občerstvení.

NÁCHODSKO

Velikonoční trh v broumovském klášteře

Kdy:sobota 1. dubna od 8.30 do 13.00 hodin

Kde: klášter, Broumov

Za kolik: Vstup na trh je zdarma

Proč přijít: Tradiční Velikonoční trh v areálu národní kulturní památky broumovského kláštera je spojený s prodejem kvalitních regionálních produktů, velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým občerstvením. Chybět nebudou pekařské, keramické, textilní či řezbářské výrobky, hračky, koření, sirupy, kosmetika, oblečení a mnohé další.

Návštěvu trhu je možné spojit s prohlídkou historického prohlídkového okruhu a pokochat se nejkrásnějšími interiéry: vzácně dochovanou klášterní knihovnou se 17 tisíci svazky knih, refektářem s kopií Turínského plátna nebo kostelem sv. Vojtěcha s bohatou freskovou a štukovou výzdobou.

Benefiční koncert Police Symphony Orchestra

Kdy: sobota 1. dubna v 18.00 hodin

Kde: Kolárovo divadlo, Police nad Metují

Za kolik: základní cena vstupu 200 korun

Proč přijít: Tradiční koncert v rámci festivalu Jeden svět ve spolupráci s Police Symphony Orchestra.

Koncert bude benefiční a jeho výtěžek pořadatelé věnují na tzv. Fond pomoci zastřešený sociálním odborem města Police nad Metují, jehož pracovnice ho budou moci využít vždy, když se na ně obrátí někdo v nouzi.

Vstupenky budou k zakoupení v kase Kolárova divadla, kasa bude otevřena hodinu před koncertem.

Velikonoční jarmark

Kdy: neděle 2. dubna ve 13.00 hodin

Kde: Centrum Walzel, Meziměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Meziměstí zve na Velikonoční jarmark, který se bude konat ve víceúčelovém sále Centrum Walzel v neděli 2. dubna od 13.00 hodin. Nebude chybět rozmanitý sortiment, zaměřený především na velikonoční a jarní tématiku, vystoupení dětí z MŠ Vižňov a MŠ Meziměstí.

Zámecké Velikonoce na náchodském zámku

Kdy: 1. - 2. dubna od 10.00 hodin

Kde: Státní zámek Náchod

Za kolik: vstupné je shodné s běžným - 180 korun/základní; 140 korun/senioři 65+, mládež do 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P; 50 korun/děti od 6 do 17 let; zdarma děti do 5 let

Proč přijít: V letošním roce si opět budete moci vychutnat velikonoční atmosféru na prohlídkovém okruhu věnovaném posledním majitelům. Běžný výklad průvodci doplní o zajímavosti vážící se k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku a interiéry budou okrášleny symboly "svátku jara" a drobnou velikonoční výzdobou. Přijďte se podívat, jak zámek za Schaumburgů vypadá o Velikonocích. Délka prohlídky cca 55 minut. Začátky prohlídek nejsou pevně stanoveny a určuje je pokladní dle zájmu návštěvníků. Větší skupiny si prohlídku mohou rezervovat na: nachod@npu.cz, tel. +420 773 771 818.

Velikonoční dílna v Muzeu Náchodska

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00 do 14.00 hodin

Kde: Stará radnice (čp. 1), Masarykovo náměstí, Náchod

Proč přijít: Přijďte si vyzkoušet tradiční i moderní techniky zdobení vajíček, uplést pomlázku nebo vyrobit velikonoční slepičku.

RYCHNOVSKO

Bafuňářské závody

Kdy: sobota 1. dubna, od 13.00 prezentace, od 14.00 sjezd

Kde: SkiCentrum Říčky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jde o poslední a velmi oblíbenou akci zimní sezony. Těšit se můžete na přehlídku masek a nebude chybět ani přejezd přes lagunu. O kulturní program se postará, jak je již na této akci tradicí, kapela Těžká doba z Ústí nad Orlicí.

Otevření zámku a farmářské trhy

Kdy: víkend 1. a2. dubna

Kde: Zámek Doudleby nad Orlicí

Za kolik: vstupné na zámek dospělí 190 korun, děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP 140 korun, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 nebo 3 děti zdarma) 490 korun

Proč přijít: První dubnový víkend odstartuje novou sezonu na doudlebském zámku. V sobotu a neděli budou zámecké interiéry letos poprvé otevřeny pro veřejnost, a to vždy mezi 10. a 17. hodinou. V neděli vás navíc od 9.00 čekají první zámecké farmářské trhy roku 2023. Budou velikonoční a potrvají do 15. hodiny.

TRUTNOVSKO

Velikonoční jarmark v klášteře

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Františkánský klášter Hostinné

Proč přijít: Můžete se těšit na ukázku a nabídku řemeslných výrobků, tvořivé dílničky pro děti i chutné občerstvení.

Velikonoční jarmark a otvírání bylinkové zahrady

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Kavárna Damián, Areál Žireč

Proč přijít: Velikonoční jarmark a zahájení sezóny Areálu Žireč (Dvůr Králové nad Labem). Čeká vás otevření bylinkové zahrady, komentované prohlídky Cyklomuzea, řemeslné výrobky a také živá a reprodukovaná hudba.