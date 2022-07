Pátý jubilejní ročník historických slavností přinese zuřivou bitvu založenou na místní historii, šermířský turnaj o ceny, středověkou kapelu , ukázku sokolnictví, ale i skvělé orientální tanečnice skupiny Sahar s moderními i folklórními tanci, metalovou kapelu Metanoon, ohňovou show s koňmi skupiny Black Unicorn i akrobatickou ohňovou show skupiny Novus Origo a InTaberna. Novinkou bude vystoupení tanečnic Srdcové eso a fakíra Dragona, který kromě fakírství předvede i fakírskou ohňovou show. Dále uvidíte ukázku práva útrpného. Samozřejmostí bude dobové tržiště, atrakce pro děti a chutné občerstvení. Program:

11:00-11:10 Slavnostní zahájení akce spolu s majitelkou zámku.

11:10-12:00 Historický průvod městem Solnicí a obcí Kvasiny

12:30-13:00 Koncert kapely Řemdih

13:00-13:30 Ukázka sokolnictví

13:30-13:45 Šermířské vystoupení skupiny Rytíři Země zubra

13:45 -14:00 Alchymista Bavor

14:00-15:30 Rytířský turnaj o ceny, Lehkooděnci a těžkooděnci

16:00-16:30 Koně Black Unicorn

16:30-17:00 Taneční vystoupení skupiny Srdcové Eso

17:00-17:30 Koncert kapely Řemdih

17:30-18:30 Historická bitva

18:30-19:00 Fakír Dragon

19:00-19:30 Ukázka práva útrpného

19:30-20:00 Skupina Sahar

20:00-22:00 Koncert kapely Metanoon

22:00- 23:30 Večerní ohňová galashow

Na Bílou věž s polednicí

KDY: 25. června od 14 do 15 hodin

KDE: Hradec Králové



Věž přesně jako z pohádky tak trošku tajemná, tak trošku kouzelná. Zkrátka taková, jakou ji neznáte!

45. Ledecká lávka

KDY: 25. června od 17 hodin

KDE: Ledce

Přijďte si poměřit své síly s rozbouřenou hladinou ledecké vodní nádrže. Kromě několika disciplán vás čeká i taneční mejdan s JP Project. Vodní soutěže dětí a mládeže do 15 let začínají od 17 hodin, dospělí přijdou na řadu od 20 hodin. Beach party začne ve 22:30. Závodníci se můžou hlásit na místě. Vedle ujetých metrů či času na stopkách rozhoduje o vítězích i kvalita sportovního úboru a atlet v nejlepším ohozu bude po zásluze odměněn.

Léto na víně & koncert Vyhoukaná SOWA

KDY: 26. června od 17 hodin

KDE: Vinotéka IN VINO, Hradec Králové

ZA KOLIK:



Cyklus degustací, aby hrdlo, nadšení, láska ani sklenka v létě nevyschla. A v rámci Divadelního festivalu ještě navíc koncert!

Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu

KDY:25. června

KDE: Nové Město nad Metují



T.J. Sokol Nové Město nad Metují pořádá v sobotu od 12:30 hodin na novoměstském Husově náměstí už XVIII. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují

v athénském šplhu. Uvidíte závody dětí ve šplhu na 3 m laně, závody dorostenců a příchozích na 4,5 m laně a extrémní závody na 14 m laně. Začátek hlavního závodu je ve 14 hodin.

Rafinovaná krása vějířů

KDY: do 2. října

KDE: Náchod



Muzeum Náchodska zve na novou výstavu nazvanou Rafinovaná krása vějířů, která se koná do 2. října letošního roku v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově náměstí v Náchodě.

Náchodský pivovar slaví 150 let

KDY: 25. června od 12:00 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Na místě v den konání budou vstupenky za 490 korun. Děti do 150 cm mají vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby a děti nad 150 cm do 18 let zaplatí 190 korun na místě.

Pivovar Primátor slaví 150 let a chystá se velkolepá akce. Ta se uskuteční poslední červnovou sobotu na Masarykové náměstí. Můžete se těšit na The Apples, Sebastiana, Janka Ledeckého, Xindl X, Horkýže slíže, soutěže, fotobednu, jubilejní ležák, ohňostroj, program pro děti a mnoho dalšího.

Bleší trhy

KDY: 25. června od 8 do 11 hodin

KDE: Jaroměř



Spolek Pronáměstí zve prodejce a kupující na Bleší trhy na náměstí.

Hudební léto Kuks

KDY: 25. června v 18 hodin

KDE: Dvůr Králové nad L.

Zahajovací koncert 13. ročníku mezinárodního festivalu se koná v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové. Špičkový český orchestr PKF Prague Philharmonia zahraje symfonie Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna, které doplní dílo Jiřího Antonína Bendy.

Špindlerovská pouť

KDY: 24. - 26. června

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK:



Bohatý kulturní program, divadlo, kapely, dětský program, stánky. Součástí bude i páteční Pouťový běh do vrchu a nedělní Mše svatá v kostele sv. Petra.

Oslavy 660 let obce Chotěvice

KDY: 25. června od 9 hodin

KDE: Chotěvice

Bohatý celodenní program, ve kterém vystoupí i Richard Krajčo s kapelou Kryštof.

Loukotě a řemeny v Jičíně

KDY: 24. - 26. června

KDE: Jičín - různé části města



Pokud máte blízko ke starým strojům a obzvláště motorovým vozidlům z doby před 1. světovou válkou, přijeďte se podívat do Jičína, nebo na trasu, kudy budou vozidla vyrobená do roku 1918 a řemenové motocykly projíždět.

Již 16. ročník setkání a jízdy pod názvem Loukotě a řemeny v Jičíně začne dnes, kdy budou všechna vozidla na Valdštejnově náměstí od 20:30 hodin. V sobotu bude opět na Valdštejnově náměstí krátká výstava, a to od 9 do 9:30 hodin. Následně se vozidla vydají na cestu Českým rájem. Nedělní dopolední spanilá jízda povede do Lomnice nad Popelkou.

Strašidelná Bažantnice

KDY: 25. června od 16:00 hodin

KDE: Byšičky

ZA KOLIK:

Tradice Strašidelné Bažantnice opět ožije. Stejně či jinak? No uvidíte, nechte se překvapit a přijďte se podívat.

Noční prohlídky Masarykovy věže samostatnosti

KDY: v termínech od června do srpna

KDE: Hořice



Využijte jedinečnou příležitost rozhlédnout se po nočních Hořicích a okolí z výšky. Mimořádně bude zpřístupněná Masarykova věž samostatnosti i ve večerních a nočních hodinách. V termínech 25., 26. června, 29., 30. července a 12., 26., 27. srpna bude prodloužena její otvírací doba do 23 hodin.

Cyklistické požehnání

KDY: 25. června

KDE: Dolní Branná

Program: v 9.00 hodin Požehnání před kostelem sv. Jiří v Dolní Branné, následuje spanilá jízda do "Železničního muzea Martinice".

Všechna kola, elektrokola i koloběžky jsou vítány.

Krkonošský festival minipivovarů

KDY: 25. června

KDE: Pec pod Sněžkou



V průběhu celého dne budou probíhat soutěže o ceny a degustace, dětský park, představování pivovarů a regionálních výrobců i další zábava. Vstup na akci je zdarma. Novinkou oproti předchozímu ročníku je autobus, který bude vozit návštěvníky kyvadlově mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou, po celý den zdarma. Mezi pivovary se představí Pecký pivovar s pivem Sněžka, minipivovar Fries, vrchlabské pivovary Medvěd a Hendrych nebo Trautenberk z Horní Malé Úpy a pivo Kolínský speciál 13° z Kolínské boudy. Hudební program: Nešlapeto, MyBand, Crazy Dogs, Jam & Bazar.

Akce se koná na parkovišti ve Velké Úpě v blízkosti spodní stanice lanovky Portášky.

Výstup Lánovských na Sněžku

KDY: 25. června

KDE: start a prezence: infocentrum v Lánově od 6:30 do 9:00 hodin

ZA KOLIK: startovné: 30 Kč, děti do 15 let zdarma

Informace, plánek cesty a podobně při prezenci v infocentru.

Pokořitelé Sněžky obdrží upomínkový suvenýr.

Trasa č. 1 (40 km): Lánov - Sněžka a zpět

Trasa č. 2 (10,5 km): Prostřední Lánov - Horní Lánov a zpět

Účast na vlastní nebezpečí. Parkování u infocentra nebo u samoobsluhy p. Luksíka.

Gladiator race Harrachov

KDY: 25. - 26. června

KDE: Harrachov



Pestré a různorodé trasy pro všechny úrovně, ojedinělé překážky, nový terén v Krkonoších, skvělý servis, kvalitní běžecká trika pro každého, opravdu hodnotné startovní balíčky a speciální medaile.

Magický víkend

KDY: 25. - 26. června

KDE: Janské Lázně

Prodejní výstava a řemeslné trhy, bylinné čaje a výrobky z bylin, šperky z minerálních kamenů, kreativní dílny pro děti. Centrum města před Kolonádou v 10:30 – 18:00 hodin.

Exotické ovoce v Trutnově

KDY: 25. června od 7 do 11 hodin

KDE: Trutnov



Do Trutnova se jv sobotu v rámci farmářských trhů vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte na Poříčí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Draci na Dolcích - 12. ročník závodů dračích lodí

KDY: 25. června od 9 hodin

KDE:Rekreační areál Dolce u Trutnova

Časový rozvrh:

9.00 – otevření závodiště

10.00 – porada kapitánů

10.30 – zahájení závodů

17.00 – předpokládaný konec závodů, vyhlášení vítězů

Kategorie: Amatérské a firemní posádky

Posádkou je maximálně 20 pádlujících + bubeník, bez dalších omezení

Kotlíkové guláše

KDY: 25. června od 12 do 22 hodin

KDE: Bílá Třemešná - park



10. ročník soutěže o nejlepší vepřový guláš vařený na otevřeném ohni z řad amatérů i profíků. Soutěží maximálně 10 družstev. Hodnotí diváci, zakoupením hlasovacího žetonu.

Broumovská kytara 2022

KDY: 25. června od 14:00 hodin

KDE: Broumov

26. ročník jednoho z nejstarších festivalů v ČR se uskuteční tradičně v Broumově!

Vystoupí: JANEK LEDECKÝ, GAIA MESIAH, PRAGO UNION, FAST FOOD ORCHESTRA, WALKMANZ, ANETA & The Soul Uncles, ANTEATERTHE, DEEP SIX

Suchodolská pouť

KDY: 25. června od 14 hodin

KDE: Suchý Důl - areál fotbalového hřiště



Program:

od 14 hodin - soutěže o ceny, zábavně atrakce

od 14:45 hodin - vystoupení mažoretek Spolku suchodolských žen

od 15 hodin - country kapela Slaveňáci

od 17 hodin - vystoupení Přijela pouť spolku SPONA

od 17:30 hodin - folková kapela Chvíle

od 21 hodin - kapela NANOVOR