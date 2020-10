V sobotu 17. října se vydejte na pěší zónu v ulici Letců vedle OC ATRIUM Hradec Králové na farmářské trhy. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou nakupovat kvalitní, čerstvé a zdravotně nezávadné potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích naleznete širokou paletu jakostních domácích produktů – od bohaté a pestré nabídky pečiva, mlékárenských a uzenářských výrobků až po řadu gurmánských lahůdek a specialit.

Les prospěje vašemu zdraví a má stále otevřeno

Procházka v přírodě. Něco tak jednoduchého a v poslední době čím dál více doporučovaného jako bezpečná a zdravá aktivita. V Hradci Králové můžete navštívit Městské lesy Hradec Králové, kde lze například projít naučnou stezkou, vodnickou stezkou nebo kolem Mazurových chalup.

K výletům láká také krásný barokní Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde při procházce zámeckým parkem narazíte na pohádkovou cestu plnou skřítků a víl. Cesta je otevřena celoročně.

virtuální expozice:

Edukační oddělení Galerie moderního umění Hradec Králové má pro učitele výtvarné výchovy a příznivce výtvarného vzdělávání skvělý tip. Na webových stránkách galerie můžete on-line sledovat příspěvky konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS.