GMU | Foto: Pavla Horynová

Edukační oddělení Galerie moderního umění Hradec Králové má pro učitele výtvarné výchovy a příznivce výtvarného vzdělávání skvělý tip. Na webových stránkách galerie můžete on-line sledovat příspěvky konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS.