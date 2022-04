O prodlouženém víkendu 15. až 18. dubna můžete do nechanického zámku vyrazit na akci Velikonoce na Hrádku. Každý den od 9 do 16 hodin lze zhlédnout velikonoční tradice v historickém zámeckém prostředí. Ve velikonočně vyzdobeném zámku budete seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Zjistíte, jak se vypočítá datum jejich slavení, význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších křesťanských svátků. Nebude chybět technika zdobení vajíček. Otevřena bude také zámecká kuchyň, kde můžete ochutnat originální sváteční zámecký bílý punč.

Velikonoce na Šrámkově statku připomenou lidové obyčeje a řemesla

KDY: 14. až 18. dubna

KDE: Piletice



Šrámkův statek v Pileticích zve všechny příznivce lidových tradic a obyčejů na výstavu velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové, jehož členky návštěvníkům předvedou některé techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Akce se koná od 14. do 18. dubna, vždy od 10.00 do 16.00 hodin. Vstupné 30 korun, děti do 3 let zdarma, prodej na místě (pouze hotovost). Součástí výstavy budou ukázky velikonočních výrobků a jarních dekorativních předmětů, kterými se představí žáci vybraných mateřských a základních škol z Hradce Králové.

Hradecký bazén láká o Velikonocích na 20 minut navíc

KDY: Hradec Králové

KDE: 14. až 18. dubna

Městské lázně Hradec Králové připravily od čtvrtka 14. dubna do pondělí 18. dubna pro všechny návštěvníky akci 20 minut navíc zdarma ke každému vstupu. Akce platí pro úplně všechny návštěvníky, ať už si zakoupí jednorázový vstup v pokladně, nebo využijí svoje čipové hodinky. Dokonce i návštěvníkům plaveckého bazénu, kteří si zakoupí vstupenku do celého areálu a projdou v plavkách spojovací vyhřívanou chodbou do aquacentra, bude tento bonusový čas započítán. Stejně tak majitelé modrých a červených hodinek dostanou 20 minut zdarma v aquacentru i když do aquacentra vstoupí přes plavecký bazén. O tento bonus se nemusíte nikde hlásit, bude automaticky přidán ke každé časově omezené vstupence, kterou v aquacentru během velikonočních prázdnin aktivujete na vstupu nebo na průchodu z plaveckého bazénu.

Rockové Velikonoce

KDY: 17. dubna

KDE: Králíky



Tradiční akce, Rockové Velikonoce, opět letos v Králíkách u Nového Bydžova, a to 17. dubna. Start ve 13:00, kulturní dům otevřen od 11:30. Vystoupí kapely Krucipüsk, Alkehol, Doga, Harlej, Komunál, Trautenberk, Morčata na útěku. Vstupné na místě 900 korun.

Městskou knihovnu ozdobil Barevný svět

KDY: do 28. dubna

KDE: Hradec Králové

Výstava dvojice Lenky Erhartové a Gustava Erharta v Knihovně města Hradce Králové představuje fotografické i výtvarné zachycení barev. Lenka Erhartová ukazuje veřejnosti své dovednosti z oblasti fotografické tvorby, kde převážně zachycuje barvy světa kolem nás. Gustav Erhart se ve svých malbách zaměřuje zejména na portréty, nejen slavných tváří, ale i dětí z celého světa. Expozice potrvá do 28. dubna.

Oslavte Velikonoce v Dobrušce

KDY: 15. až 18. dubna

KDE: Dobruška



Přijďte strávit Velikonoce do Vlastivědného muzea v Dobrušce, které má od pátku 15. dubna až do pondělí 18. dubna otevřené expozice. Navštívit můžete Domek F. V. Heka (F. L. Věka) a Dům Františka Kupky, a to od 9.00 do 17.00 hodin.

O velikonočních svátcích hurá na častolovický zámek

KDY: od 15. dubna

KDE: Častolovice

Zámek Častolovice bude v letošním roce otevírat o Velikonocích, a to již od 15.dubna. Zámek bude přístupný také na Velikonoční pondělí 18. dubna.

Otevírací doba:

duben – víkendy od 9.00 do 18.00 hodin

květen, červen, září – úterý až neděle od 9.00 18.00 hodin

červenec, srpen – pondělí až neděle od 9:00 do 18.00 hodin

Rokytnická Sýpka připravuje velikonoční tvořivou dílnu

KDY: 16. dubna

KDE: Rokytnice v Orlických horách



Svátky jara jsou opět tu. Přijďte si v sobotu 16. dubna od 10 hodin do Sýpky – Muzea Orlických hor uplést vlastní pomlázku či vymalovat kraslici. S sebou nic nenoste, proutí, vyfouknutá vajíčka a vše ostatní potřebné bude k dispozici. Vstup dobrovolný.

Velikonoce u koní lákají na arabského hřebce i šermířské souboje

KDY: 15. dubna

KDE: Bědovice

Ostrov Naděje a SHŠ Foltest zvou na akci Velikonoce u koní na Lesním statku Bědovice, a to 15. dubna od 14.00 hodin.

Program:

- Ukázka šermířských soubojů

- Střílení z kuše na cíl

- Házení podkovy na cíl

- Předvedení koní z Ostrova Naděje

- Ukázka arabského hřebce s originální výstrojí

- Ukázka mládeže a jejich práce s koňmi

- Možnost zakoupení ručně šitých kožených ohlávek, vodítek atd.

- Bazárek jezdeckých potřeb

- Propagační materiály Ostrova Naděje

- Možnost svezení na koni

Občerstvení zajištěno. Akce se koná za jakéhokoliv počasí.

Jarní výstava za sklem v Opočně

KDY: do 24. dubna

KDE: Opočno



Výstava pořádaná spolkem Senioři z Opočenska se týká jarních a velikonočních dekorací, výrobků seniorů a ukázek ze sbírek kraslic. Expozice se koná ve výlohách prodejen a v oknech obyvatel Kupkova náměstí a jeho okolí a je k vidění od 1. do 24. dubna.

Přednáška poradí, jak správně pěstovat zeleninu

KDY: 15. dubna

KDE: Dobré

Základní organizace zahrádkářů v Dobrém pořádá přednášku na aktuální téma. „Roman Pavela přijal naše pozvání a bude přednášet o šetrné ochraně zeleniny před chorobami a škůdci pro zahrádkáře. Přednáška se koná v pátek 15. dubna od 15 hodin v hospodě v Dobrém. Vstupné dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni,“ říká za Výbor ZO ČZS Dobré Hana Preclíková.