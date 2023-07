Jak si užít nadcházející víkend v Královéhradeckém kraji? Máme pro vás pravidelnou várku lákavých tipů. Vyberete si?

Tropická charitativní pouť v České Skalici. | Foto: Libor Hell

HRADECKO

Fenomén Igráček



Kdy: do 3. září

Kde: Třebechovické muzeum betlémů

Proč přijít: Nová výstava je určená pro celou rodinu, zaměřená je na historii, současnost, vývoj a výrobu legendární hračky - Igráčka. Součástí výstavy je unikátní betlém, který z figurek Igráčků vytvořil historik a modelář Miroslav Svoboda.

Festival Kosice 2023

Kdy: v pátek 7. července od 14 hodin

Kde: v Kosicích na návsi

Za kolik: návštěvníci 6 až 18 let 100 korun, ostatní 350 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit na rodinný hudební Festival Kosice. Na své si přijdou děti i dospělí. Připraven je zajímavý hudební program. Hlavní hvězdou večera je populární kapela Děda Mládek Illegal Band, těšit se ale můžete i na pop-rockovou kapelu Botox zpěváků Honzy Kopečného a Petra Ryšavého a další. Pro děti je zdarma připraveno malování na obličej nebo skákací hrad. Děti, které nedovršily 6. rok věku, mají vstup zdarma.

Pohádka o drakovi a princezně

Kdy: v neděli 9. července od 16 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník

Za kolik: 100 korun v předprodeji a 150 korun na místě, vstupenky lze předem zakoupit na recepci kempu nebo přes vstupenkový portál SMS Ticket.

Proč přijít: V neděli se poprvé hraje v kempu Stříbrný rybník. Je tam totiž fungl nová Klubovna s jevištěm a barem! Dětem přijede dvě loutkové pohádky zahrát svérázný Ruda Hancvencl. Užijte si celý den v přírodě. Můžete zdarma dovádět ve vodě, pobavíte se s dětmi u pohádky a odpočinete si s něčím dobrým na zub. V pohádce Malý, hubený a jednooký se princezna rozhodne, že čekání na rytíře na bílém koni už bylo dost, a tak vezme osud do vlastních rukou. Ve veselém příběhu O zvířátkách se odvážný pejsek s kočičkou postaví hrozivé armádě mloků, která pochoduje na jejich farmu.

Tradiční Lodínská pouť

Kdy. pátek 7. až neděle 9. července

Kde: hasičská louka, Lodín

Proč přijít: Obec Lodín ve spolupráci s místními spolky pořádá tradiční pouť a oslavu 950 let od první zmínky o obci Lodín. Těšit se můžete nejen na pouťové atrakce, zábavu, výstavu hasičské techniky, malování na obličej, projížďky na koních a občerstvení, ale i na koncerty kapel.

JIČÍNSKO

S lokálkou kolem Humprechtu

Kdy: sobota a neděle 8.-9. července, od 9.00 od 17.00

Kde: Sobotka

Proč přijít: Vlak vyráží ze Sobotky a udělá výletní kolečko přes Dolní Bousov, Dětenice, Kopidlno, Jičín, Libuň, Mladějov v Čechách zpět do Sobotky, dále pokračuje do Dětenic kde jízdu skončí. Za pár minut od příjezdu se vydá na zpáteční cestu opět přes Sobotku, Jičín, Kopidlno zpět do Sobotky. Přijďte zavzpomínat na dětství a užít si malebnou krajinu nejen Českého Ráje s výhledy na Trosky nebo třeba na Valdštejnský zámeček v Jičíně, samozřejmě nemůže chybět návštěva zámku v Dětenicích s návštěvou ve středověké krčmě. Každý cestující si jistě přijde na své.

Hořický Food Festival

Kdy: sobota 8. července, od 10.00 do 18.00

Kde: Hořice

Proč přijít: Šestý ročník Hořického Food Festivalu bude určen všem malým i velkým milovníkům jídla vyznavačům obžerství, piknikovým pohodářům, prostě všem, kdo chtějí strávit příjemné společné chvíle s rodinou nebo s přáteli v historickém sochařském parku v centru Hořic a přitom si užít i lahodné jídlo, osvěžující pití a zábavu.

Vinný košt a festival chutí

Kdy: sobota 8.července od 10.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Zámecký park v Jičíně se již počtvrté promění na místo, kde se uskuteční degustační festival vín z Čech a Moravy.

Představí se téměř dvacet vinařství, pochutnáte si na gastronomii snoubící se s vínem, nebude chybět hudební program i zóna pro děti.

Muzejní den

Kdy: sobota 8. července od 10.00 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Patnáctý ročník tradiční letní akce, která nabídne bohatý kulturní program, ve kterém nebudou chybět kapely Country Ladies, Modré kšandy a Duo BigBand & Sáva Klobušická, soutěže pro děti, dílničky, loutková pohádka Kašpárek chodí pěšky, fotosoutěž, výstava i chutné občerstvení.

NÁCHODSKO

Piccolominská slavnost na náchodském zámku

Kdy: sobota 8. července od 9.00 do 17.00

Kde: Zámek Náchod

Za kolik: 50 Kč/jednotné; děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Druhou červencovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program s piccolominskou tématikou. Společně se zavzpomíná na svérázného válečníka Ottavia Piccolominiho – např. šermířským vystoupením či dobovým vojenským výcvikem a hudbou. Zvídavé návštěvníky s historickými zbraněmi seznámí puškař Miloš Skrbek. Pravou atmosféru třicetileté války dokreslí i dobová řemesla. Suvenýry z výletu na Náchod pak můžete pořídit u stánkařů na zámeckých nádvořích. A samozřejmě nemohou chybět kostýmované prohlídky piccolominských interiérů!

Noční prohlídka Pevnosti Dobrošov

Kdy: pátek 7. července od 20.45 do 23.00 hodin

Kde: Dobrošov

Za kolik: 200 korun / 150 korun

Proč přijít: Chcete zažít prohlídku Pevnost Dobrošov trochu netradičně? Přijďte se podívat na speciální noční prohlídku, která se uskuteční v pátek od 20.45 hodin. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru a speciální osvětlení. Sraz návštěvníků je u pokladny Pevnosti Dobrošov, vstupenky si můžete zakoupit on-line na webu www.pevnost-dobrosov.cz.

Tropická charitativní pouť

Kdy: pátek 7. až neděle 9. července

Kde: Česká Skalice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Již 17. ročník charitativní akce. Celodenní odpočinkový program se uskuteční vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika. Program pro děti i dospělé. O mluvené slovo se postarají Ondra Pokorný a Michal Ulrich mladší. V pátek zahrají kapely Furt Fajn, Olympic revival, Ozzy Osbourne revival, Croween rock, The Last bad day a Benjaming´s Clan. V sobotu budou hrát Gemini, DeBill Heads, Čí je to vina?, Ulrichovo náměstí, Green Day revival a Heebie Jeebies. Vrcholem večera bude hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V neděli budou hrát kapely Wishmasters, Krucipüsk a Doctor P. P. Přijďte pomoci dobré věci a dobrovolným vstupným podpořit postižené (znevýhodněné) děti z České Skalice a okolí. Charitativní veřejnou sbírku pořádá město Česká Skalice.

RYCHNOVSKO

Den s Velorexem

Kdy: v sobotu 8. července

Kde: Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Výstavní sezona rychnovského zámku je ve znamení vozítek značky Velorex a s Velorexy můžete prožít celou sobotu, čeká vás bohatý program i skvělé občerstvení.

Akce se koná jak ve výstavních prostorách muzea, tak v areálu Kolowratského zámku. Pro návštěvníky budou připravena soutěžní a zábavná stanoviště s automobilovou tematikou, v muzejní dílně si vyrobíte vlastní tříkolové vozítko a stačit vám bude rulička od toaletního papíru. Spatříte dokonce jedinečný krajkový Velorex, okrášlený výšivkou s moravskými folklorními motivy. Rychnovský zámek se stane také jedním ze soutěžních stanovišť účastníků XIII. Podorlického srazu, který se každoročně koná v Bystrém. Během dne tak bude možné vidět na 50 vozítek, která si vysloužila nepřeberné množství přezdívek.

Charitativní běh týnišťskými pralesy

Kdy: v sobotu 8. července

Kde: tělocvična U Dubu Týniště nad Orlicí

Za kolik: Děti do 15 let, u nichž je nutná registrace, mají startovné zdarma, u rodinného běhu je příspěvek dobrovolný a startovné hlavního závodu je 199 korun (pro běžce registrované do 7. června), 249 korun (pro registrované do 5. července) nebo 300 korun pro účastníky, kteří se zaregistrují až na místě (v omezeném množství).

Proč přijít: Charitativní běh bude věnován tentokrát malé Leontýnce, která se pere hned s několika těžkými zdravotními problémy. Připraveny jsou tratě různé délky až do 21 kilometrů. Registrace se v den závodu otevře v 8 hodin ráno. Rodinný běh na 3 kilometry odstartuje v 9.15, Charitativní běh týnišťskými pralesy v 10 hodin.

Proměny dřeva

Kdy: 6. až 8. července vždy mezi 10. a 18. hodinou

Kde: areál hradu Skuhrov nad Bělou

Za kolik: jednodenní 150 korun, na všechny 3 dny 250 korun, děti do 150 cm a ZTP zdarma

Proč přijít: Už osmým ročníkem Proměn dřeva ožije od 6. do 8. července areál bývalého hradu nad Skuhrovem nad Bělou. Přátelé hradu Skuhrov zvou na atraktivní podívanou, při níž budou vznikat další zajímavá díla vytvořená s pomocí motorových pil. Nebudou chybět stánky, občerstvení a doprovodný program.

Výstava České korunovační klenoty na dosah

Kdy: do 1. října 2023

Kde: zámek, Opočno

Za kolik: vstupné: 130 korun dospělí, 100 korun senioři a studenti, 40 - 80 korun děti, fotopoplatek 20 korun

Proč přijít: Společnost Putovní výstavy CZ představují v běžně nepřístupných prostorách zámku Opočno unikátní výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v nové podobě. Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

TRUTNOVSKO

Mlynářovy toulky

Kdy: sobota 8. července od 10.00 hodin

Kde: Špindlerův Mlýn

Proč přijít: Vydejte se spolu s dětmi na zábavnou trasu pro malé i velké turisty. Pohádkový den začíná ve Špindlerově Mlýně v městském parku u sochy Mlynáře, na trasu dlouhou 3 km se můžete vydat až do 15.30 hodin. Pro všechny dětské účastníky je připravená odměna. V 11.00 a ve 14.00 hodin zahraje Divadlo eMILLIon pohádku "Sněhurka a 7 trpaslíků" a představí "Cirkus plný loutek".

Miloš 'Dodo' Doležal, Fireball, Roxor, Scorched Aearth

Kdy: sobota 8. července od 16.00

Kde: Rockové hřiště Pilníkov

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Rocková sezóna na hřišti byla zahájena a nyní bude pokračovat druhou rockovou nocí. Vystoupí na ní světoznámý Miloš 'Dodo' Doležal, jeho předkapelami budou Fireball, Roxor a Scorched Aearth. Na čepu bude piva dostatek a hlady také neumřete! Parkování zajištěno. Přijďte si užít letní rockový večer na maximum!

Víkend hrabat Harrachů ve sklárně

Kdy: 7. - 9. července

Kde: Harrachov, Sklárna a minipivovar Novosad & syn

Proč přijít: Po celý víkend budou ve sklárně a minipivovaru probíhat rozšířené prohlídky s průvodcem do ruční výroby skla a historické brusírny. Otevřena bude i tvořivá dílna pro malé i velké v budově muzea skla. K poslechu zahrají JACK IN DECK, ADAPTACE a eMPé Band.

Hudební léto Kuks

Kdy: sobota 8. července od 18.00 hodin

Kde: kostel Nejsv. Trojice, Kuks

Proč přijít: Druhý koncert 14. ročníku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. Vystoupí na něm jeden z nejlepších trumpetistů na světě a profesor na Hochschule für Musik v Karlsruhe Reinhold Friedrich spolu s vynikající českou varhanicí Danielou Valtovou Kosinovou. Vedle převážně barokní hudby zazní světová premiéra kompozice německého skladatele žijícího v Norimberku Holmera Beckera.