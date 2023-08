Jak a kde si užít první zářijový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Svátek vína na soutoku

Kdy: pátek 1. září od 14 do 22 hodin

Kde: Jiráskovy sady

Za kolik: 250 korun včetně skleničky, 200 korun bez skleničky (nutné mít s sebou skleničku z minulých ročníků)

Proč přijít: Svátek vína na soutoku se opět koná v Jiráskových sadech, letos je to již devátý ročník této vinařské akce. Park v centru města se opět zaplní delikatesami, hudbou a především vinařskými odborníky. Několik desítek vinařství příchozím v prostředí vzácných dřevin a rozkvetlých květin nabídne nejen vína z Čech, Moravy, ale i vybrané zajímavosti ze zahraničí. Pohodovou atmosféru doladí jako každoročně rozmanitá hudební produkce. Více informací najdete na webu: www.svatekvina.cz.

Koncerty ve Výravě

Kdy: sobota 2. září od 14 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 734 korun / ZTP, ZTP/P a děti do 140 cm platí 50 % ze vstupného na místě

Proč přijít: Letní parket Výrava tentokrát přivítá kapely Škwor, Arakain, Krucipüsk, Trautenberk, Limetall a Morčata na útěku. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu Letního parketu Výrava.

Závěr sezony na koupališti v Chlumci nad Cidlinou zavoní po guláších

Slavnosti královny Elišky

Kdy: sobota 2. září od 10 do 21 hodin

Kde: Velké náměstí a Žižkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město již tradičně ve svých zdech přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž počest propukne velkolepá podívaná. Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů. Chybět nebude lidově-řemeslný jarmark. Více informací naleznete na oficiálních stránkách slavností: www.slavnostikralovnyelisky.cz

Zpátky pod lízátky - slavnostní otevření nové arény

Kdy: neděle 3. září od 10 do 23 hodin

Kde: Multifunkční stadion Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky stadionu včetně řady kulturních a sportovních akcí. Příchozí čeká exhibice malých fotbalistů FC HK či velká dětská show s Mišuge, Hankou Kynychovou, Culinkou. Radkem Bangou, Pavlem Kožíškem, koncertem potěší Xindl X. Součástí akce bude domácí fotbalový zápas s Olomoucí, vstup na utkání bude možný pouze s platnou vstupenkou. Akce vyvrcholí koncertem skupiny Monkey Business a laserovou a ohňovou show.

Aréna pod lízátky se slavnostně otevírá. Zazpívá tu Xindl X i Monkey Business

JIČÍNSKO

PerFekTní den pro Jičín - PFT slaví 30 let

Kdy: sobota 2. září od 10.00 hodin

Kde: Zámecký park v Jičíně

Za kolik: Vstupné zcela dobrovolné na charitativní účely.

Proč přijít: Celodenní akce pro malé i velké. Jičínská firma PFT zve 2. září všechny do zámeckého parku na koncerty, jídlo a zábavu. Můžete se těšit na ATMO music, Michala Horáka, Wanastowi Vjecy revival, animační program Vosa jede, dětské herny, dílny, skákací hrady i gastronomický festival.

Slavnosti Hořických trubiček

Kdy: sobota 2. září od 9.00 hodin

Kde: Hořice

Proč přijít: Na náměstí Jiřího z Poděbrad se první zářijovou sobotu uskuteční již 11. ročník akce Slavnosti Hořických trubiček. I tentokrát bude připravený pestrý program na pódiu, ale i stánky prodejců. Parčík bude patřit dětem a odpočinku.

NÁCHODSKO

Dožínkový den v Jaroměři

Kdy: sobota 2. září od 14.00 hodin

Kde: náměstí v Jaroměři

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu ožije jaroměřské náměstí již čtvrtým ročníkem dožínkového veselí. Na co se tedy můžete těšit?

Po slavnostním zahájení s hospodářem, chasou a vystoupením DFS Červánek, společně pokřtíme prapor základní organizace Českého svazu včelařů v Jaroměři. Po divadle pro velké i malé s Příběhy včelích medvídků si budete moci vychutnat hudební vystoupení cimbálkové muziky Kobylka nebo kapelu Láďovo Kvarteto. Pořádnou porci muziky, která bezpochyby k dožínkám patří, završí Petr Kolář a skupina Portless (dříve známá pod názvem Support Lesbiens).

Na své si přijdou i děti. Pro ně jsou připraveny tvořivé dílničky či edukativní zábavné programy ochránců přírody v Ekokaravanu aneb Ochranáři na cestách.

Chybět nebude ani vystavená zemědělská technika, kterou nám stejně jako v loňském roce, poskytne Agro Jasenná, v. o. s.

Pro velký úspěch v předchozích ročnících budete mít i v tom letošním možnost „otočit kytku“. Máte doma květiny, kterým se u vás nedaří nebo jich máte jednoduše jen hodně? Pak neváhejte a přineste je do našeho stánku „VOTOČ KYTKU“, za ni si zdarma odnesete zase květinu od někoho jiného. To ale ještě není všechno!

Součástí celého dne je samozřejmě i bohatý stánkový prodej a občerstvení. Zakoupit budete moci například ručně pletené výrobky z pedigu, dětské oblečení, keramiku, dřevěné hračky a mnoho dalšího.

Aby vám nestihlo vyhládnout, čekají na vás například zelné placky, bramboráky, klobásy, jitrnice či škvarkové tyčinky. Na své si přijdou i milovníci sladkého. V nabídce stánkového prodeje budou i dortíky, koláče, sladké pečivo, trdelníky nebo pražené oříšky a sušené ovoce. O dodržování pitného režimu se postarají lokální řemeslné pivovary, vinaři, producenti domácích limonád, sirupů i kávy.

Balóny nad Rozkoší

Kdy: 31. srpna až 3. září

Kde: Náchodsko

Proč přijít: Letní fiesta horkovzdušných balónů. Program:

čtvrtek 31. srpna 2023

17:30 - start balonů z Ratibořic – Jiřinkové nebe. Start z louky mezi zámkem a mlýnem – let o pohár starostky města Česká Skalice

pátek 1. září 2023

6:30 – start balonů – přelet česko-polské hranice

17:30 – start balonů z Nového Města nad Metují, louka pod zámkem, ulice Na Pupluží – let o pohár starosty města Nové Město nad Metují

21:00 - noční hořáková show – balonové žárovky - louka za restaurací Tropical v České Skalici nebo přímo v kempu na Rozkoši - bude upřesněno

sobota 2. září 2023

6:30 – start balonů – místo startu bude upřesněno - let o pohár hejtmana Martina Červíčka

17:30 – start balonů z Náchoda z louky za Hypernovou (Hypermarket Albert u hranic) – let o pohár starosty města Náchoda

neděle 3. září 2023

6:30 – náhradní let

Přesná místa startů budou upřesňována dle počasí a směru větru. V případě, že bude podvečerní start balonů zrušen z důvodu počasí, budou balóny z totožného místa startovat následující ráno v 6:30 hodin. Opět pouze v případě příznivého počasí.

Lety balonů jsou závislé na počasí. V případě nepříznivého počasí může být let zrušen, nebo přesunut na jiné místo.

Mezinárodní noc pro netopýry

Kdy: pátek 1. září v 16.30 hodin

Kde: Jaroměř-Josefov

Proč přijít: Vydejte se v pátek od půl páté odpoledne prozkoumat tajemný svět netopýrů!

Koná se akce pořádána Ptačím parkem Josefovské louky České společnosti ornitologické.

Těšit se můžete na přednášku o fascinujícím životě jediných létajících savců i jejich ochraně (začátek v 16:30, Okružní 36, Jaroměř-Josefov). Od 18:30 dále pak na exkurze do netopýří metropole v josefovském podzemí a při 3. části od 19:30 proběhne odlov netopýrů nad Starou Metují a jejich sledování pomocí speciálního zařízení – detektoru netopýrů. Dorazit můžete na celou či kteroukoliv část akce.

RYCHNOVSKO

Posvícení

Kdy: od soboty 2. do pondělí 4. září

Kde: v Semechnicích

Proč přijít: V sobotu se můžete těšit od 9 hodin na nohejbalový turnaj Granf Prix Semechnice a od 20 hodin na taneční zábavu se skupinou Rocksorry. Na pondělní 9. hodinu je připravena mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné s P. Filipem Foltánem, v poledne začne Zlatá hodinka s dechovou hudbou Opočenka a v 17 hodin taneční zábava se skupinou Gradace. Akce se konají v zastřešeném sportovním areálu a posvícenské občerstvení je zajištěno, tak se přijďte pobavit.

Obecní slavnost

Kdy: v sobotu 2. září od 14.00

Kde: v Kounově u hasičárny

Proč přijít: Obecní slavnost vypukne u kounovské hasičárny v sobotu odpoledne, od 15. do 17. hodiny vystoupí dechová hudba a od 19 hodin kapela Dynamic. Na programu je také promítání fotografií k 25. výročí katastrofální povodně v Orlických horách. Nebude chybět občerstvení, děti se zabaví na skákacím hradu a při hrách.

Sokolský sportovní den

Kdy: v sobotu 2. září od 9.00 do 16.00

Kde: na hřišti na Broumaru v Opočně

Proč přijít: V rámci oslav výročí 155 let založení Sokola v Opočně proběhne první zářijovou sobotu na hřišti na Broumaru Sokolský sportovní den. Jak jinak by měl Sokol oslavit výročí, než v duchu sokolském – ve zdravém těle - zdravý duch. Akce je určena pro širokou veřejnost, nejen pro členy Sokola. Těšit se můžete na trojboj všestrannosti: nohejbal, tenis, volejbal a aktivity pro všechny věkové kategorie. Občerstvení je zajištěno.

Food festival na zámku

Kdy: v sobotu 2. září od 11.00 do 18.00

Kde: v parku u Nového zámku v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: 50 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Už pošesté se do areálu Nového zámku sjedou staronoví i noví prodejci a výrobci všelijakých dobrot a užijí si společně s návštěvníky jeden velký piknik. Užijte si pestrou směsici chutí nejen od regionálních producentů, hudbu a pohodu.

Pro Streat Jam 2023

Kdy: v sobotu 2. září od 11.00 (9.30 – 10.30 potvrzení registrace v info stánku + registrace volných míst)

Kde: ve Skateparku v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V 11 hodin odstartuje kvalifikace (každý závodník je povinen mít na hlavě při jízdě helmu). Na svoji jízdu máš 60 vteřin + last trick. Po kvalifikaci bude následovat semifinále a finálové dvě jízdy, přičemž se počítá ta lepší. Závod je určen pro amatérské jezdce ve věkovém rozmezí od 6 do 22 let.

TRUTNOVSKO

Krakonošův guláš

Kdy: sobota 2. září

Kde: Pec pod Sněžkou

Proč přijít: Zvítězit může jen jeden! Pořadatelé zvou na kultovní akci Krakonošův guláš.

Dvanáct družstev uvaří guláš z 18 kg masa na každém kotli. Budou dvě soutěžní kategorie - o pohár starosty města od odborné poroty a cena veřejnosti Jardy Dostálka. Přijeďte i vy ochutnat, co pro vás v Peci navaří.

Hudební program:

Patrola

The 6 Fireballs

Burma Jones

Judas Priest revival

V doprovodném programu vystoupí Divadlo Jardy Dostálka.

Trutnovský jarmark

Kdy: neděle 3. září od 10.00 hodin

Kde: Trutnov

Proč přijít: Nenechte si ujít nabídky stánků s rukodělnými výrobky, ukázky řemesel, občerstvení i pestrý nedělní program, ve kterém vystoupí:

11:00 - 12:00 VALERIE LYNN

12:30 - 13:30 DOCTOR P.P.

14:00 - 15:00 NEŠLAPETO

16:00 - 17:00 PORTLESS

18:00 - 19:00 VYPSANÁ FIXA

Dětská scéna u Uffa nabídne divadlo nejen pro děti:

15:00 - 16:00 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

17:00 - 18:00 ČERT A KÁČA

