V hradecké galerii uvidíte do 10. února historické i nové Lego® modely, pojízdné modely vlaků, pirátské lodě, stavebnice z populárních filmů, jako například Avatar, Star Wars a mnoho dalšího.

Výstava stavebnic se koná přímo v centru města na Velkém náměstí 24 v prostorách Atelier/Salon/Galerie.

Otevírací doba:

všední dny – úterý až pátek – od 11.00 do 17.00

víkendy – sobota, neděle – od 9.00 do 18.00

pátek 3. února – od 10.00 do 17.00

pondělí – zavřeno

Vstupné se platí pouze v hotovosti, a to dospělí 60 korun, děti do 15 let a držitelé ZTP průkazů 30 korun.

Bílá věž otevře své brány v noci

KDY: 4. února

KDE: Hradec Králové



Zpříjemněte si první soboty v měsíci pohledem na do noci se probouzející Hradec. Únorová noční prohlídka Bílé věže se uskuteční v sobotu od 18.00 do 22.00. Poslední vstupy jsou možné 60 minut před koncem otevírací doby. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků v jeden okamžik omezen na 30. Vstupenky se kupují na místě.

Aupark bude patřit svatbám

KDY: 4. února

KDE: Hradec Králové

V sobotu 4. února vypukne v Auparku 4. ročník Moderního svatebního veletrhu. Těšit se můžete na desítky vystavovatelů, krásné šaty, voňavé květiny, sladké dobroty, dekorace, ukázky účesů a nebude chybět i soutěž. . Inspirujte se na svůj vlastní velký den. Svatební show vás provedou moderátoři Lucie Eisenreichová a Tomáš Votava. Událost odstartuje v 9.00.

Dobu lovců a prvních zemědělců přiblíží muzeum

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Archeologická výstava přiblíží zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpoví například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. Výstava v Galerijním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové obsahuje čtyři samostatné části. Součástí expozice jsou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a tzv. mapy s příběhem.

Kolumbus jindy a dnes

KDY: 4. února

KDE: Hradec Králové

Komentovaná prohlídka výstavy Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes s kurátorkou Vjerou Borozan se uskuteční v sobotu 4. února od 15.00 v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Výstava se zaměřuje především na specifika reprezentace Kryštofa Kolumba v českých zemích a jejich kultuře. Vstup zdarma.

Nejen za vysvědčení zdarma do hradeckého aquacentra

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Správa nemovitostí Hradec Králové, provozovatel krytého plaveckého areálu na Eliščině nábřeží, se opět letos chystá v lednu a únoru odměnit školáky, ale i běžné návštěvníky. Pokud děti v doprovodu platícího dospělého kdykoliv ve dnech od úterý 31. ledna do pátku 3. února přinesou ukázat své dobré vysvědčení na pokladnu aquacentra, čeká je vstup zdarma, a to klidně na celý den. Na vysvědčení však nesmí být známka horší než trojka, případně dobré slovní hodnocení.



Další únorovou akci připravil bazén na jarní prázdniny, které v aquacentru začínají již v pátek 11. února a končí v neděli 19. února. Všichni návštěvníci budou mít zdarma 20 minut navíc. Výhoda platí nejen pro zákazníky na jednorázové vstupné, ale i pro stálé návštěvníky s vlastními čipovými hodinkami, kteří dostanou tento bonus i když přijdou do aquacentra spojovací chodbou z plaveckého bazénu.

Dárek za vysvědčení v režii Divadla Drak

KDY: 4. února

KDE: Hradec Králové

Vstupenky na sobotní reprízu inscenace Expedice: Má láska! pro všechny školáky a studenty do 18 let za 60 korun. Divadelní představení se odehraje v sobotu 4. února od 16.00 na Hlavní scéně Divadla Drak.

Maraton prosviští Orlickými horami

KDY: 4. února

KDE: Deštné v Orlických horách



Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 39. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká.



Vyberte si svoji trasu – maratonských 40 km klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena 10 km trasa. Šance získat startovné za výhodnější cenu a jisté místo na startovní listině je tady už teď. Registrace běží na https://sportid.online/lp_skt/p9.



Událost odstartuje v 8.00 a potrvá do 17.00.