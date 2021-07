Galerie soch pod širým nebem

KDY: 25. čerrvence

KDE: Hradec Králové

Krajské město se již několik let chlubí venkovní expozicí sochařského umění. Na labském nábřeží se totiž každý rok představují výtvory účastníků hořického sochařského symposia a nejinak tomu bude i letos. Nábřeží sochařů při nedělní vernisáži představí spoustu uměleckých artefaktů. Sympozium přivítá umělce z Česka, Litvy, Ukrajiny a Německa. V rámci sochařské vernisáže se 25. července od 21 hodin odehraje také krátký koncert Podkrkonošského symfonického orchestru, jediný v letošní sezóně, a na závěr město rozzáří komponovaný ohňostroj.

Festival chutí v centru Hradce

KDY: 24. července

KDE: Hradec Králové



Do krajského města zamíří gurmánský festival, a to již v sobotu 24. července. V Žižkových sadech si budete moct dopřát speciality světových kuchyní a ochuzeni nebudete ani o hudební zážitek. „Přijďte si vychutnat pečlivě vybrané pochoutky pod širým nebem. Zapijete to pivem, vínem či koktejlem a zatančíte si za doprovodu hradeckých kapel. Na trávě vznikne dostatek prostoru pro vychutnání atmosféry ať už u stolu či k pikniku na dece,“ lákají na akci pořadatelé. Gurmánské hody začnou v 17 hodin a potrvají až do půlnoci. Vstup bude zdarma.

Výrava přivítá rockové a bigbeatové kapely

KDY: 23. července

KDE: Výrava

Letní parket Výrava připravuje další koncert. V pátek 23. července si od 18.00 hodin můžete přijít poslechnout rockové kapely Vendetta a Anilok a vystoupí také skupina Osaka, jejíž repertoár zahrnuje písničky bigbeatové, rockové, folkové a popové, širšího časového období, od „zlatých šedesátých“ až po devadesátá léta. Svoz a rozvoz autobusy zajištěn, stanování i parkování zdarma. Více informací naleznete na webu www.vyrava-letniparket.cz.

Farmářské trhy nabídnou kvalitní a čerstvé potraviny

KDY: 24. července

KDE: Hradec Králové



V sobotu 24. července můžete celé dopoledne u Obchodního centra Atrium nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou důraz na kvalitní suroviny a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů.

Třebechovické muzeum připravuje tvůrčí dílnu

KDY: 24. července

KDE: Třebechovice pod Orebem

V sobotu 24. července muzeum v Třebechovicích pod Orebem v rámci výstavy Orebité 600 let chystá po celý den dílničku pro děti, kde si namalují a slepí husitu z papíru. Událost je na programu muzea také 14. srpna.

Pohádkové pátky přivítají pražské divadlo

KDY: 23. července

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Na nádvoří rychnovského Pelclova divadla se i v letošním roce od 9. července do 20. srpna konají již tradiční pohádkové pátky, a to vždy od 17 hodin. Třetí pohádku Kouzelný hrnec zahraje 23. července Divadlo Harmonika Praha. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do divadla nebo společenského centra.

Výlet za renesančním zámkem a anglickým parkem

KDY: kdykoliv

KDE: Častolovice

Zámek Častolovice patří mezi skvosty historické architektury. Interiéry zámku s freskami, kazetovými stropy, sbírkami obrazů a zbraní dokumentují životní styl a bytovou kulturu rodu Sternbergů v průběhu čtyř staletí. Na návštěvníky čeká také rozsáhlý park s jezírkem, minizoo, obora s bílými daňky a zámecká cukrárna. Stálá expozice zámku je umístěna do dvaceti místností, které jsou zařízeny historickým nábytkem od dob renesance až po biedermeier. Během léta jsou zámek, zámecký zvěřinec, kavárna, i expozice otevřeny každý den od 9.00 do 18.00 hodin. Prohlídky zámecké expozice probíhají dle platných vládních nařízení. Zámecký park je veřejnosti přístupný každý den od svítání do soumraku. Pejsci na vodítku jsou v parku vítáni.

Slavnost připomene kouzlo řemesel

KDY: 24. července

KDE: Žireč



Areál v Žirči u Dvora Králové nad Labem již po dvacáté ožije Svatoanenskými zahradními slavnostmi. Cílem této největší benefiční a prezentační akce je odstranění bariér mezi světem lidí zdravých a hendikepovaných. Výtěžek z letošních slavností je určen na zajištění odborné a cílené rehabilitační péče pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa. Bohatý kulturní program bude na čtyřech scénách v celém areálu, na své si přijdou všechny věkové i žánrové skupiny. Akce začne mší svatou v kostele sv. Anny v 10 hodin za účasti generálního vikáře Mons. Jana Paseky s barokním hudebním doprovodem souboru La Bilancetta. Během dne pak vystoupí kapely Hradišťan & Jiří Pavlica, Voxel, folková kapela Grošáci, zazní hradní rock v podání kapely Quanti Minoris, Bumblebass a další. Areál ožije také historickými tanci, divadlem, k zapůjčení budou stará jízdní kola, na programu je i komentovaná dobová módní přehlídka a soutěž pro děti. Novinkou akce je Prezentace řemesel od středověku po 19. století. Vybraní mistři z celé republiky předvedou svá řemesla, vysvětlí technologické postupy a ledasco půjde i osobně vyzkoušet. Trh lidových řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných dílen, sociálních podniků a prezentačních stánků.

Na výlet Pojizerským Pacifikem

KDY: každou prázdninovou sobotu

KDE: Krkonoše

Pro oživení železnice i údolí a posílení turistické atraktivity, připravila destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí pro letošní letní víkendy zajímavý program. Každou sobotu až do 28. srpna zve na výlety Pojizerským Pacifikem. Pojizerský Pacifik je železniční trať ve směru Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Vede údolím řeky Jizery a přímo vybízí ke svezení a naplánování výletů z jednotlivých stanic. Užijte si jedinečné výhledy na panorama Krkonoš.

Znáte památné stromy ve Rtyni v Podkrkonoší a v jejím okolí?

KDY: 24. července

KDE: Rtyně v Podkrkonoší



Rtyně v Podkrkonoší zve na vlastivědnou vycházku za památnými stromy ve městě a v jeho okolí. Sraz účastníků je v sobotu v 9 hodin u městského muzea. Výpravu povede Richard Švanda. Trasa měří přibližně šest kilometrů a akce se koná za každého počasí.

Den krkonošských řemesel

KDY: 24. července od 11 do 16 hodin

KDE: Trutnov-Voletiny

Nenechte si ujít příjemné, poznávací i odpočinkové setkání v Tkalcovském muzeu na okraji Trutnova. Během dne plného tvorby a seznamování se s řemesly si můžete vše vyzkoušet a zhotovit si vlastnoruční výrobek.

Hrad Vízmburk připravuje jedinečné noční prohlídky

KDY: 23. července

KDE: Havlovice



Prozkoumejte tajemné sklepení a užijte si historickou expozici. Nově otevřený Státní hrad Vízmburk láká veřejnost v pátek 23. července na exkluzivní noční prohlídky od 21.30 a 22.30 hodin. S sebou si nezapomeňte vzít lucerny, světýlka či lampičky. Občerstvení bude otevřeno. Snížené vstupné senioři a děti 50 korun, ostatní 80 korun. Hrad Vízmburk je poprvé ve své historii zcela zpřístupněn veřejnosti od 29. května letošního roku. Při jeho návštěvě si můžete prohlédnout a seznámit se s historií hradu, s rozsáhlým archeologickým výzkumem, díky němuž byl hrad po 500 letech znovu odkryt pod vedením Dr. Antonína Hejny a za pomoci jeho studentů. Nová expozice uvnitř hradu přiblíží a objasní návštěvníkům původní podobu hradu ve formě 3D modelu, život na hradě prostřednictvím archeologických nálezů předmětů denní potřeby a také konservaci a zajištění ruiny hradu před devastujícími vlivy povětrnosti.

Kdo si hraje, nezlobí. Muzeum zve na výstavu hraček

KDY: celé léto

KDE: Náchod

Na letní sezónu je ve výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici k vidění výstava hraček zaměřená především na produkci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem Kovap a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční mechanické a kovové hračky, které měl v dětství téměř každý doma! Vystavená je produkce dřívější i současná. Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Muzeum také zve na stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska, a to v budově na Masarykově náměstí.

Náchod čeká Polský den: Jídlo, divadlo i zajímavé rozhovory

KDY: 23. a 25. července

KDE: Náchod



Šestý ročník přeshraničního česko-polského festivalu láká na bohatý program. V Náchodě festival začne v pátek ve 12 hodin příjezdem automobilových veteránů na Masarykovo náměstí. Slavnostní zahájení festivalu na české straně proběhne ve 14.30 hodin. V neděli 25. července je v Náchodě CZ-PL festival věnován Polskému dni. Začne ve 12.30 opět na náměstí. Účastníci akce se blíže seznámí s polskou gastronomií. Ve 13.30 začne Pohádka o Malence. Ve 14.30 začne rozhovor s polskými architekty, kteří zvítězili v soutěži na návrh čtvrti Nová Tepna v Náchodě. Speciálním hostem dne bude Zbigniew Czendlik, který od 15 hodin vyzpovídá polského spisovatele a novináře Mariusze Szczygiela. Na závěr dne v Náchodě vystoupí kapela Lenda a Kozub.

Hořice si můžete prohlédnout v rámci komentované prohlídky

KDY: 24. července

KDE: Hořice

Také letos je (nejen) pro turistickou veřejnost připravena šňůra pravidelných komentovaných prohlídek Hořic. Konají se po celé prázdniny vždy v úterý a v sobotu, sraz je pokaždé u radnice v 15 hodin. Lístky si lze zakoupit v infocentru nebo v muzeu za 20 korun. Během procházky se účastníci dozvědí leccos o historii a osobnostech spjatých s městem a především pak o památkách, se kterými se tak detailně seznámí. Trasa vede z náměstí kolem kostela do Smetanových sadů, na vršek svatého Gotharda, kolem Doubravky a zpět do centra Riegrovou ulicí. Na setkání s posluchači se těší průvodce Jakub Loukota, popřípadě v zastoupení Jana Vostřeze nebo Pavla Bičiště.

Letní čítárna na terase potěší i děti, které ještě neumí číst

KDY: v těchto dnech

KDE: Jičín



Během slunečných dnů si v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně můžete číst v příjemném prostředí venkovní čítárny na terase. Nabízejí se zde časopisy, knihy, denní tisk i deskové hry. Svůj koutek zde mají i ti nejmenší uživatelé, kteří ještě ani nejsou čtenáři. Do čítárny se vstupuje z oddělení pro dospělé čtenáře a otevřená je vždy, když počasí přeje. Můžete si zde i vypít kávu zakoupenou v kávomatu.

Letní kino v Jičíně: film Yesterday

KDY: 23. července

KDE: Jičín

Tento týden odstartovalo letní kino v Zámecké zahradě v Jičíně. Připraveny jsou zejména komedie a klasické „kousky“, ale i netradiční filmy. V pátek 23. července je na programu film Yesterday, který velmi svéráznou formou vzdává hold jedné známé britské kapele, která v daném filmu – jaksi – nikdy neexistovala. Film ozvláštní koncert kapely Veteran Club The Beatles. Začátek programu v 19.30 hodin, vstupné tentokrát 150 korun. Vstup do letního kina je možný pouze z ulice Smiřických. Vstupenky se prodávají na místě.

Neratov zdobí nové turistické informační centrum

KDY: v těchto dnech

KDE: Neratov



Minulý týden se slavnostně otevřelo nově vzniklé turistické informační centrum v Neratově, jako součást projektu Česko-polská Hřebenovka. Do místního informačního centra si turisté mohou zajít nejen pro informace. „Z Neratova se stává obrovský pojem v České republice a věřím, že tomu tak bude i v Polsku. Očekáváme poutníky, kteří budou chodit dálkové trasy. Proto jsou nová turistická centra vybavená také sociálním zázemím a dokonce v nich bude možné ohřát si jídlo či načepovat si vodu,“ říká sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek. Provozovatelem centra je sdružení Neratov, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin.