Letos si připomínáme 150. výročí narození mimořádného architekta, designéra a pedagoga Jana Kotěry. Tvůrce přecházející ve své tvorbě od secese k modernímu klasicismu je považován za skutečného zakladatele české moderní architektury. V českém kulturním dění zanechal nesmazatelnou stopu. A díky starostovi Františku Ulrichovi můžeme několik jeho staveb obdivovat také v krajském městě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zpřístupnilo novou multimediální výstavu o Janu Kotěrovi a Hradci Králové na odkazu https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera. Prohlídka je optimalizována pro stolní počítač a notebook, nejlépe funguje v prohlížeči Chrome. V nastavení mějte povolen JavaScript.

Putujte se lvem Gustíkem za pokladem

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Maskot Hradce Gustík zve děti na zajímavé akce v krajském městě. Při hledání plakátků Gustíka na lvích stezkách můžete navštívit programy pro rodiny s dětmi v hradeckém muzeu a galerii. Muzeum východních Čech připravilo pro děti netradiční komentovanou prohlídku nových expozic a Galerie moderního umění nabízí tvořivou dílnu „Obrazárna“. Na oba programy je třeba rezervace. Mapku, pravidla zimního putování a více informací naleznete na webu www.gustik.cz.

Zhlédněte výstavu hradeckých architektů

KDY: do 31. ledna

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Obsahem výstavy „Střípky hradecké architektury let minulých“ je představení prací dvou významných architektů Jana Zídky a Karla Schmieda st., kteří žili a tvořili v Hradci Králové. Jejich díla na fotografiích jsou k vidění v Galerii Suterén (která je součástí Turistického informačního centra na Eliščině nábřeží) do 31. ledna. Na 24 výstavních panelech najdete podrobné informace o profesních životech obou architektů a o jejich práci.

Projekce představí zákoutí Peru i život indiánů

KDY: 31. ledna

KDE: Hradec Králové



AC klub v Malšovicích také v letošním roce pokračuje v 17. ročníku cestovatelských a horolezeckých projekcí. Další na programu je v pondělí 31. ledna od 19 hodin událost Putování od pouště až k subtropům hradeckého cestovatele Petra Nožičky po třetí největší zemi Jižní Ameriky – cestování po Peru. „Navštívíme tuto klimaticky velmi rozmanitou zemi a nahlédneme do různých koutů země od vyprahlých planin u tichomořského pobřeží, přes hory And až po amazonský deštný prales a poznáme část života jihoamerických indiánů,“ slibují organizátoři. Vstupné 50 korun, studenti vysokých škol 30 korun. Občerstvení na místě.

Za vysvědčení do bazénu zadarmo

KDY: 31. ledna až 3. února

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

V aquacentru v hradeckých Městských lázní budou mít ve dnech 31. ledna až 3. února vstup zdarma všechny děti do 10 let, které nemají na vysvědčení horší známku než trojku. Jedinou podmínkou je přinést ukázat vyhovující vysvědčení a mít doprovod platícího dospělého.

Kromě této akce připravila Správa nemovitostí Hradec Králové bonus pro všechny návštěvníky i na jarní prázdniny. Od 4. do 13. února dostane každý ke vstupu do Městských lázní 20 minut navíc zdarma.

Ve Výprachticích konečně začala zimní sezóna

KDY: v těchto dnech

KDE: Výprachtice v Orlických horách



Po dlouhém čekání na ideální zimní podmínky, se nejen lyžaři, ale také vlekaři ve Výprachticích v Orlických horách konečně dočkali. Sezónu zde zahájili ve středu, a to večerním lyžováním od 17:30. Pokračovat v zimních radovánkách se pak bude v pátek od 12:00 do 21:00, sobota 9:00 do 21:00 a neděle 9:00 do 21:00. Jak to s lyžováním na místě bude v dalších týdnech, místní ještě upřesní.

Připomeňte si 90 let národní házené v Dobrušce

KDY: do 31. ledna

KDE: Dobruška

ZA KOLIK: zdarma

Do pondělí 31. ledna můžete ve Společenském centru – Kino 70 navštívit unikátní sportovní výstavu s názvem 90 let národní házené v Dobrušce. Expozice je otevřena v provozních hodinách kina a na požádání.

Zhlédněte krajinu příběhů Orlických hor

KDY: do 11. února

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Fotograf Rostislav Bartoň představuje ve svých snímcích kouzelné Orlické hory. Přehlídku fotografií s názvem Krajinou příběhů můžete do 11. února zhlédnout v Městské knihovně Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou.

Šediváčkův long pokračuje

KDY: 25. až 29. ledna

KDE: Deštné v Orlických horách

Přijeďte se podívat na 25. ročník Šediváčkova longu a povzbuďte mushery, doghandlery, ale hlavně čtyřnohé chlupáče na jejich závodě v krásné přírodě Orlických hor. Závod skončí v sobotu kolem 15.30 hodin.

Mezinárodní závod na běžkách v srdci Orlických hor

KDY: 29. ledna

KDE: Orlické Záhoří



Mezinárodní závod na běžkách ve volném stylu ve Ski aréně Orlické Záhoří. Registrace do 28. ledna na emailu tic@orlickezahori.eu nebo telefonu +420 725 081 136. Start ve 13 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 do 17 hodin.