Klicperovo divadlo letos uctí Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva ohlédnutím se za samým koncem 80. let, kdy do normalizového Československa začaly pronikat západní hudební vlivy. Happening před Klicperovým divadlem začne 17. listopadu v 18.00 hodin. Desátý ročník Noci divadel se uskuteční již tradičně třetí listopadovou sobotu, která letos připadá na 19. listopad.

Těšit se můžete na komentované prohlídky hlavní scény a jejího zákulisí, kterými vás provedou herci a herečky divadla. Tentokrát vás prohlídky zavedou i do světa Prašiny, jejíž premiéra se chystá na začátek prosince.

Dále se budete moci zaregistrovat na specializované prohlídky krejčovny a vlásenkárny, či Studia Beseda. Otevřena pro vás bude i půjčovna kostýmů. Novinkou letošního ročníku bude Divadelní Království – divadelní dílnička ve Studiu Beseda, která je věnovaná dětem od 3 do 8 let. Spolu s herečkou Henrietou Hornáčkovou se děti a jejich rodiče přenesou do světa divadla – do divadelního království, kde si zahrají na princezny, prince, draky, šašky, krále, rytíře a dvorní dámy a další pohádkové postavy.

Vstup na všechny prohlídky je zdarma. Symbolická cena do Divadelního Království je 50 korun za dítě (dospělý doprovod má vstup zdarma).

Načerpejte na zámku tu pravou vánoční atmosféru

KDY: 19. a 20. listopadu

KDE: Dobřenice



Zámecké vánoční trhy v Dobřenicích se budou konat od 19. do 20. listopadu. Kromě více než 40 pečlivě vybraných prodejců se můžete těšit na bohatý doprovodný program pro děti, na kterém nebudou chybět workshopy a tradiční dřevěný kolotoč pro nejmenší. Sobota 9 až 18 hodin, neděle 9 až 16 hodin. Parkování v areálu zajištěno.

Třebechovické muzeum otevřelo vánoční výstavu

KDY: od 17. listopadu

KDE: Třebechovice pod Orebem

Jako každý rok i letos patří výstavní prostory v 1. patře třebechovického muzea betlémů vánoční expozici. Betlémy z mnoha materiálů, historické i od současných tvůrců, vánoční ozdoby a dekorace – to vše najdete ve vánoční výstavě Ježíšku, panáčku… Začala 17. listopadu a končí tradičně víkend po Hromicích, tedy 5. února 2023.

Hradecký nůž představí nejlepší nožíře z Čech i ze světa

KDY: 19. listopadu

KDE: Hradec Králové



V sobotu se v krajském městě na tř. Karla IV. v galerii Artičok koná pod záštitou primátora města Hradce Králové již 7. ročník mezinárodní prodejní výstavy Hradecký nůž. Vystavovat a prodávat zde bude na 27 nejlepších nožířů nejen z Čech, ale i z okolních zemí. Budou zde vojenské, lovecké , ale i kuchynské nože. Od 11.30 do 12 hodin se uskuteční ukázka bojového mistrovství s nožem od mistra, který mimo jiné trénuje protiteroristickou jednotku Izraele a protinarkotickou jednotku Kolumbie. Výstava se odehraje od 9 do 17 hodin.

Hurá s lampiony na Potštejn!

KDY: 18. listopadu

KDE: Potštejn

Teplé oblečení, dobrou náladu a lampion nezapomeňte s sebou přibalit na akci, kterou na pátek 18. listopadu přichystali pro rodiny s dětmi dobrovolní hasiči z Potštejna. Potštejn je samo o sobě krásné místo a zvlášť procházka kolem tamních chaloupek je kouzelná. Po setmění můžete jeho zákoutí poznat i trochu jinak. Sraz účastníků lampionového průvodu je u hasičárny od 17 hodin. A po absolvování podvečerní procházky je připraven i další program. V malých dílničkách si děti mohou vyrobit strašidýlka, ozdoby na stromeček nebo prostě to, co fantazie a tvůrčí dovednosti dovolí. Drobné občerstvení pro rodiče i děti je zajištěno.

Na Předvánočním jarmarku ve Vamberku zahraje cimbálovka

KDY: 19. listopadu

KDE: Vamberk



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s městem Vamberk a Městskou knihovnou Vamberk zve na Předvánoční jarmark, který se bude konat v sobotu 19. listopadu od 9 do 16 hodin. Těšit se můžete na stánky řemeslníků z Orlických hor a Podorlicka (mýdla, perníčky, koření, ručně šité oděvy, skleněné vitráže, hračky pro děti a mnoho dalšího), ale také na bohatý program.



V 9:30 vystoupí v Muzeu krajky Vamberk cimbálová muzika Friška a Ženský sboreček Koňadra. Od 10:30 naváže vystoupení dětí z Mateřské školy Vamberk. S úderem 11 hodiny započne slavnostní zahájení nové výstavy „Dotek krajky“. V 13:30 odstartuje druhé vystoupení cimbálové muziky Friška a Ženského sborečku Koňadra plné zpěvu a vyprávění o vánočních tradicích. Po celý den bude možné na muzejní zahradě též zhlédnout ukázku kovářského řemesla či ochutnat něco z připraveného občerstvení. V Městské knihovně Vamberk pak budou připraveny ukázky adventní lidové tvorby a také prodej vánočního zboží. Vstup volný.