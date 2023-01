V pátek 6. ledna od 19.30 hodin se v sále Filharmonie Hradec Králové koná Tříkrálový benefiční koncert – další z benefičních koncertů, které Filharmonie přináší díky kooperaci s německými a švýcarskými vysokými hudebními školami. Pod taktovkou mladých dirigentů, tentokrát z Curyšské vysoké školy umění, se sálem rozezní skladby Rachmaninova, Beethovena, Liszta a Ravela. Koncert připravila královéhradecká Filharmonie ve spoluprácis Oblastní charitou Hradec Králové a vybraná částka bude věnována na projekt výstavby Lůžkového hospice ve Stěžerách. Vstupné je dobrovolné, rezervace míst je možná na vstupenkovém portálu HKpoint.cz a také na pokladně v Informačním centru na Eliščině nábřeží.

Den na to, v sobotu 7. ledna od 16.00 hodin, se uskuteční koncert s titulem Od jedné do tří a půl tisíc, který je součástí Oranžové abonentní řady, je tedy určen posluchačům každého věku a vhodný i pro menší děti. Dva virtuózní hudebníci – na dechové nástroje Jiří Stivín a na varhany Václav Uhlíř – rozeznějí všechny možné píšťalky a píšťaly, kromě fléten tedy i píšťaly mistrovských varhan. Na programu jsou skladby klasiků a také improvizace obou hudebníků na téma z publika. Vstupenky je možné získat rovněž na portálu HKpoint, na pokladně v Informačním centru na Eliščině nábřeží a ve večerní pokladně Filharmonie Hradec Králové před pátečním benefičním koncertem.

Putovní výstava z Knihovny Václava Havla

KDY: do 27. února

KDE: Hradec Králové



Výstava Václav Havel – Antikódy představuje nejzajímavější vizuální básně Václava Havla ze sbírky Antikódy, které vytvářel především v první polovině 60. let. Expozice je k vidění v Galerii Centra celoživotního vzdělání do konce února a pořádá ji Knihovna města Hradec Králové.

Výstava Bezobav představí díla výtvarného kurzu

KDY: do 31. ledna

KDE: Hradec Králové

Výstava obrazů účastníků hradeckého výtvarného kurzu pro dospělé je k vidění od 2. do 31. ledna v galerii Suterén v Turistickém informačním centru Hradec Králové (TIC HK) na Eliščině nábřežív běžné provozní době infocentra: Pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, soboty od 9.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 12.30 do 16.00 hodin, neděle a svátky zavřeno.

Vernisáž se uskuteční tento čtvrtek 5. ledna od 16.30 hodin. Zájemci o tvůrčí činnost v oblasti kresby a malby se začali scházet na podzim roku 2016 v ateliéru Centrauměleckých aktivit (nástupnická organizace Centra podpory uměleckých aktivit Impuls). Kurzu se lektorsky ujala Barbora Pejšková. Část výtvarné skupiny chodí soustavně aždo dnešních dnů a část se průběžně obměnila. Jedno však mají všichni společné – nadšení a touhu zlepšovat se v různých výtvarných technikách.

K Noci důstojnosti se připojí i krajské město

KDY: 6. ledna

KDE: Hradec Králové



Přijďte zapálit svíčku a uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna roku 2021 zabita pracovníkem v přímé péči. A také připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb. Noc důstojnosti se koná v pátek 6. ledna od 17.00 hodin na hradeckém Pivovarském náměstí.

Swingové Vánoce evropských národů

KDY: 8. ledna

KDE: Týniště nad Orlicí

Tradiční novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu v kulturním domě se uskuteční v neděli 8. ledna od 14.00 do 17.00 hodin. Akci Swingové Vánoce evropských národů pořádá Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí.

Krajinou příběhů Orlických hor

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk



Prodejní výstava fotografií Rostislava Bartoně Krajinou příběhů Orlických hor je k vidění v Knihovně Vamberk, a to od 5. až dodo 17. března v půjčovních dnech knihovny (pondělí, čtvrtek 8:00 až 11:00, 13:00 až 17:00).

Výstava mapuje život i dílo Jaroslava Foglara

KDY: do konce února

KDE: Žamberk

Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi (1907-1999). Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.

Vánoční stromky dosloužily. Kam s nimi?

KDY: do konce ledna

KDE: Žamberk



Svoz a úklid vánočních stromků zajišťuje jako každý rok společnost TS Žamberk s.r.o. Stromky budou zpracovány na městské kompostárně, proto z nich odstraňte veškeré ozdoby, kovové háčky a další nerozložitelné materiály, které by jejich zpracování ztížily nebo znemožnily. Od začátku ledna je v zástavbě bytových a rodinných domů již umístěno pět otevřených vanových kontejnerů s označením, že jsou pro vánoční stromky. Najdete jena sídlištích poblíž marketu Konzum v ulici Divišova, nedaleko od hřiště ve Školské ulici, u křižovatky ulic Pionýrů a 17. listopadu, v ulici Kyjevská, a také na sídlišti Albertinum v ulici Sadová. Po naplnění kontejnerů budou průběžně odváženy. K dispozici budou občanům do úterý 31. ledna. Respektujte také, že do těchto kontejnerů nepatří jiný odpad.

Kam na výlet? Do Orlických hor na rozhlednu

KDY: kdykoliv

KDE: Suchý vrch

Chcete mít výhled nejen na Orlické hory, ale také hory Bystřické, Hrubý Jeseník, Kladskou kotlinu i Králický Sněžník? Vystoupejte na původně vodárenskou věž na Suchém vrchu. Při cestě nahoru vás čekají historické fotografie rozhledny i Kramářovy chaty, která je s ní nedílně spojena už od dob první republiky. Dnes je moderním horským hotelem s domácí atmosférou. K rozhledně vyjedete autem nebo se můžete vydat pěšky z Červenovodského sedla. Rozhledna je přístupná denně od 9 do 17 hodin. Více informací najdete na webových stránkách www.suchak.cz.