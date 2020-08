Vinné lesní slavnosti U Vlka

(sobota, 11.00 až 19.00, Hradec Králové):

Na Vinných lesních slavnostech na rozcestí u bufetu U Vlka se vám představí několik vinařů z Moravy, kteří nabídnou ke koštu to nejlepší ze svých sklepů. Součástí slavností bude i nabídka různých delikates. O zábavu nepřijdou ani děti a akci příjemně doplní cimbálová muzika.

Sladký festival zamíří do Futura

(sobota, 10.00 až 19.00, Hradec Králové):

V sobotu 8. srpna se prostranství před obchodním a zábavním centrem Futurum Hradec Králové na den stane terčem všech milovníků a milovnic dezertů, zmrzliny a sladkostí všeho druhu. Již podruhé se zde uskuteční Festival sladkostí a zmrzliny. Od 10.00 do 19.00 bude možné vybírat z nabídky více než dvou desítek kaváren, cukráren, lahůdkářů nebo pekařek. Vstupné na festival je zdarma.

Prozkoumejte s dětmi turistickou hru

(sobota, 10.00, Třebechovice pod Orebem):

Komentovaná prohlídka městem s novou turistickou hrou - Orebité aneb putování husitskou stezkou - to je nová pozvánka Třebechovického muzea betlémů. „Vydejte se společně s námi v sobotu 8. srpna po stopách orebitů. Připomeneme si významné události z období let 1419 až 1424, potkáme několik historických postav a cestou budou děti (s pomocí rodičů) plnit kvízy a úkoly. Procházka městem nás zavede až na památný vrch Oreb a zpět na náměstí (asi 2 km),“ zve vedoucí muzea Petra Jahnová.

Sraz bude v 10 hodin před Informačním centrem na třebechovickém náměstí. Pokud nestihnete komentovanou prohlídku, můžete si husitskou stezku projít sami, pracovní listy a pastelky budou zdarma k vyzvednutí v Informačním centru až do konce výstavy, tedy do 4. října.