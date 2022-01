Připojte se na virtuální Dny otevřených dveří Univerzity Hradec Králové, kterých se můžete zúčastnit z pohodlí svého domova, a to rovnou ve dvou termínech: v pátek 7. ledna od 14.00 hodin a v sobotu 8. ledna od 9.00 hodin.

Univerzita také zve ke sledování Talkshow, nejen se současnými studenty a studentkami, ale i s širokou veřejností, která má zájem o studium na hradeckých fakultách. V průběhu vysílání lze navštívit streamy fakult UHK, kde se dozvíte všechny aktuální informace k přijímacím zkouškám a ke studiu konkrétního programu. Časový harmonogram naleznete na webových stránkách www.mojeuhk.cz.

Projděte se Salonem republiky

KDY: 8. ledna

KDE: Hradec Králové



V sobotu u Bílé věže začne v 10 hodin komentovaná prohlídka Hradce Králové. Salon republiky, jak se městu říká, vznikl za pouhých 30 let po zbourání pevnosti a stal se vzorem promyšleného územního plánování pro celou Evropu. Vžijte se do pocitu obyvatel, kteří sledovali stavby veřejných budov a nových činžáků. Projděte se Salonem republiky s architektem Gočárem a žasněte také. Rezervace prohlídky na www.dobredivadlo.cz. Očkování na venkovní akci organizátoři nevyžadují.

Patrick Marek odkrývá svět jazzu a vážek

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Nadace Světlo pro tebe, Velké náměstí 18/28, Hradec Králové hostí výstavu snímků fotografa Patricka Marka, který se specializuje na svět velkých pódií, jazzu ale i vážek. Hodiny trpělivě přešlapuje pod pódiem a čeká na tu správnou chvíli, kdy může zachytit umělce jinak, než je to běžné. Stejně tak dokáže čekat hodiny bez hnutí v rašeliništích či pralesích, obdivujíce křehkost a suverenitu vážek.

Zhlédněte nejlepší snímky východočeských fotografů

KDY: do 16. ledna

KDE: Hradec Králové



Salon východočeské fotografie je reprezentativní přehlídkou aktuální tvorby východočeských fotografů. Výstavu můžete zhlédnout do 16. ledna v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. I letošní Salon je charakteristický aktuálností tvorby a koncepční vyzrálostí. Nechybí formálně a obsahově svěží nekonvenční přístupy, vybízející diváky k empatii a spoluúčasti na rozšiřování dějů, příběhů či poselství,“ komentuje přehlídku Vítězslav Krejčí, člen poroty 6. Salonu východočeské fotografie.

Nová výstava přibližuje významné dějiny Hradce Králové

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Nová expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové provází návštěvníky historií města od pravěku až po období první republiky a umožňuje jim nasát atmosféru života v jednotlivých obdobích. Celkový dojem podtrhují multimediální interaktivní prvky. Připraven je i doprovodný program pro školní skupiny a širokou veřejnost. Výstava s názvem Cesty města se skládá ze tří částí: K městu českých královen, K pevnosti a K Salonu republiky.

Zimní běh pro každého ulicemi Hradce

KDY: 8. ledna

KDE: Hradec Králové



Zimní běh Innogy Winter Run pro veřejnost v Hradci Králové. Můžete si vybrat trasu 4 nebo 8 km. Dětské závody na 400m a 800m. Start na 4 km 8. ledna v 11.00 hodin, start na 8 km ve 12.00 hodin. Začátek u Náplavky.

Příběh o Bílé lani potěší nejen dětské duše

KDY: 8. ledna

KDE: Hradec Králové

Podobenství o lásce a bolesti, z níž se rodí radost, se skvělou hudbou Jiřího Vyšohlída a výjimečnými hudebními výkony souboru. To je příběh O bílé lani v podání hradeckého Divadla Drak, který se odehraje v sobotu 8. ledna od 16 do 17 hodin. Královskému páru se narodila dcerka Jitřenka. Byla hodná, hezká a rodičům by mohla dělat jen radost, kdyby se nad ní nevznášela hrozba. Do jejích šestnácti let na ni nesmí dopadnout jediný paprsek slunečního světla… A tak dal král vystavět zámek bez oken a dveří rozhodnut, že Jitřenku uchrání. Jenomže beze světla se žít nedá…

Víkendové sčítání ptactva

KDY: 7. až 9. ledna

KDE: kdekoliv



Plánujete se během víkendu zapojit do sčítání ptáků, které organizuje Česká společnost ornitologická? Vezměte k tomu fotoaparát a zkuste vyfotit čiperné opeřence na krmítku. Fotografie můžete poslat i nám, na e-mail pavla.horynova@denik.cz. My je poté rádi zveřejníme.



Co je Ptačí hodinka? Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Zapojit se můžete kdykoliv od 7. do 9. ledna. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Další podrobnosti a sčítací formulář najdete na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

Společenské centrum rozzáří tanečníci

KDY: 9. ledna

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Taneční odpoledne ve Společenském centru Rychnov nad Kněžnou se uskuteční tuto neděli 9. ledna od 14 do 18 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Studio mix. Vstupné bude 60 korun. Organizátoři prosí o dodržování všech vládních opatření.

Zámeckou galerii ozdobily unikátní betlémy

KDY: do 6. února

KDE: Kvasiny



Pozvánka pro všechny milovníky betlémů na výstavu do Zámecké galerie v Kvasinách, kam zapůjčilo čtyři betlémy ze svých sbírek i Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Již 11. oblíbenou expozici betlémů lze navštívit v Zámecké galerii Kvasiny až do 6. února. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. O víkendech a svátcích můžete na výstavu zavítat pouze odpoledne od 14 do 16 hodin. Ozdobou přehlídky jsou skvostné biblické výjevy od Ilony Klawitterové.

Kámen v mnoha podobách

KDY: dlouhodobá expozice

KDE: Zámrsk

Prodejní dlouhodobá expozice sbírkových minerálů, fosílií, výrobků z kamene, magických šperků, ametystů, trilobitů malých i obrovských a originálních doplňků do domácnosti i na zahradu nasbíraných z celého světa. To vás čeká v Zámrsku v Nové Vsi 35 na Orlickoústecku. Zajímavá výstava věnující se světu kamenů obsahuje malé kameny různých druhů, ale také třeba velké fosílie.

Trilobiti jsou pravděpodobně nejoblíbenější skupinou mezi sběrateli fosilií. Jedná se o vyhynulé členovce, vyznačující se typickým tvarem těla, složeným z hlavy, tělní a ocasní části, které jsou tvořeny třemi laloky (odtud název trilobitomorpha – trojlaloční). Tělo bylo kryté mineralizovanou vnější schránkou, kterou v průběhu života svlékali a nahrazovali novou, větší. Trilobiti žili v prvohorních mořích v těsné blízkosti dna, kde se živili buďto detritem, nebo napadali jiné trilobity.

Velmi zajímavým skvostem expozice je také ojedinělý drahokam záhněda za milion a půl korun. Tento drahý kámen je často vyhledáván pro svoji tmavě hnědou barvu. Tmavě hnědá až černá, téměř neprůsvitná odrůda křemene se nazývá morion.

Vstup stojí 35 korun, avšak pokud si něco koupíte, vstupné neplatíte. Malé kamínky se pohybují do 100 korun.