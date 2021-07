Breakdancová špička se potká v Hradci

KDY: 27. června

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Akci s názvem Floormaster má na svědomí úspěšná hradecká taneční skupina T-BASS a můžete ji navštívit už tuto neděli od 13.00 hodin v letním kině Širák. A nepůjde zdaleka jen o ledajakou událost! Setkají se zde totiž zástupci české špičky tanečního stylu break dance, který byl nově zařazen mezi olympijské disciplíny, a to již od olympiády v Paříži (2024). Ve dvou kategoriích do 16 a nad 16 let tak můžete v neděli dost možná vidět v akci některé budoucí olympioniky.

V Jiráskových sadech vystoupí městský hradecký orchestr

KDY: 27. června

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V neděli 27. června zahraje od 16.00 do 18.00 hodin v Jiráskových sadech Dechový orchestr města Hradce Králové, v čele s Ladislavem Tyrnerem.

Na farmářské trhy se vydejte opět k Atriu

KDY: 26. června

KDE: Hradec Králové

V sobotu se můžete vypravit na pěší zónu v ulici Letců vedle Obchodního centra Atrium. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv. Trhy se konají dvakrát měsíčně, a to až do 11. prosince.

Turistický vláček vás dopraví až na Stříbrný rybník

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Turistický vláček hradeckého dopravního podniku, který od začátku června znovu projíždí ulicemi města, začal zajíždět i do areálu kempu Stříbrný rybník. Vůbec poprvé se na trasu po hradeckých lesích vydal ve čtvrtek 17. června. Od července by pak mohl zahájit pravidelnou středeční jízdu od Muzea východních Čech až do areálu kempu, kde bude na cestující čekat novinka v podobě malého letního kina.„Každý čtvrtek se budou cestující moci od recepce kempu vydat na cestu po hradeckých lesích. Během hodiny a půl dlouhé jízdy cestující navštíví zábavní Park Na Větvi, rytířské hradiště, oboru se zvířaty a rybník Výskyt. Poté budou moci vláček využít zájemci o jízdu od kempu do centra města, kam se vydá v 16.30 hodin,“ informoval náměstek primátora Pavel Marek (ANO).

Lev Gustík láká na soutěže i výlety po Hradci a okolí

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Krajské město a destinační management Hradecko odstartovaly v pátek 18. června soutěžní kampaň pro rodiny s dětmi, která vábí k návštěvě atraktivit ve městě a okolí. Průvodcem je lev Gustík. Letošním překvapením jsou i zábavná setkání s hradeckým maskotem. Poprvé Gustíka můžete potkat během divadelního festivalu u představení pro rodiny s dětmi. Při letní návštěvě atraktivit sbírejte samolepky a za všech osm získáte odměnu. Bližší informace v turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží nebo na webu gustik.cz.