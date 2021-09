Noc vědců se zaměří na čas

KDY: 24. září

KDE: Hradec Králové

Tradiční událost Noc vědců se uskuteční v pátek 24. září. Opět nabídne exkluzivní vhled do všeho vědecky zajímavého, dozvíte se, co se na hradeckých institucích v průběhu roku událo nebo děje. Letošním tématem je čas.

Přednášky připravuje Univerzita Hradec Králové, místní hvězdárna a planetárium, Knihovna města Hradce Králové, studijní a vědecká knihovna, eurocentrum a Lékařská fakulta v Hradci Králové. Počítat ale můžete i s on-line částí. Podrobný program naleznete na webových stránkách www.nocvedcu.cz.

Shum Davar představí desku v Hradci Králové

KDY: 24. září

KDE: Hradec Králové



Shum Davar, pražská kapela s mezinárodním obsazením, vydala během covidu desku s názvem Folklore Fusions, kterou slavnostně uvede v Hradci Králové na čerstvém vzduchu v Jiráskových sadech, a to v pátek 24. září od 18.00 hodin.



Repertoár tvoří rytmická nálož tradičních písní z Evropy, bývalé Haliče a Kavkazu. Kapela se na desce i koncertně spojila s hradeckými hosty a netradičně kombinuje různé druhy folkloru. Předskokani budou členové pěveckého sboru Squadra Risonante z Biskupského gymnázia v Hradci Králové a těšit se můžete i na Hradeckou cimbálovku.



Na desce Folklore Fusions hraje kapela spolu s hosty Ivou Marešovou (zpěv), Adamem Černíkem (housle) a zpěvačkou Anežkou Altmanovou (oba z Hradecké cimbálovky). Tradiční repertoár kapely, čerpající z klezmer a romské hudby, je doplněn písněmi z Kavkazu a nově také autorskou skladbou akordeonisty Yasinského. Všechny písně byly nahrány naživo, bez publika, formou tzv. “live sessions“ ve studiu Muzyk v Chlenech u Kostelce nad Orlicí.

Výrava zve na poslední koncert sezóny

KDY: 25. září

KDE: Výrava

Letní parket Výrava ukončí letošní sezónu v sobotu 25. září koncertem několika kapel.

Line up:

14:00 - 15:25 JAN SPÁLENÝ & ASPM

16:05 - 17:25 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P

18:05 - 19:30 MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA

20:15 - 21:40 KRAUSBERRY

22:15 - 24:00 SPEKTRUM

Vstup do areálu od 13:00, testování od 13:00 do 17:00. Akce se koná v zastřešeném areálu.

Galerie hostí novou výstavu utajených tvarů

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Zajímavá nová expozice s názvem Dobře utajené tvary od dnešního dne zdobí hradeckou Galerii Na Mostě. Vystaveny jsou prostorové rekonstrukce elementů mozkové tkáně vytvořené technikou sériové elektronové mikroskopie a počítačové grafiky. Jsou naprosto reálné, neobsahují žádné výtvarné prvky, které by do nich vložil autor ilustrací. Ten pouze vybral to, co se mu líbilo a co možná zaujme i návštěvníky této galerie.



Expozici mohou zájemci zhlédnout do 15. října.Výstavní prostory jsou otevřené každý den pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, během víkendu od 8 do 16 hodin. Galerie je přístupná se splněním podmínek Ministerstva zdravotnictví.

Mistrovství mažoretek ozdobí 260 skladeb

KDY: 25. září

KDE: Hradec Králové

Hala TJ Slavia bude v sobotu 25. září hostit Mistrovství České republiky mažoretek malých formací. Akce se koná od 8.30 do 19 hodin, slavnostní nástup všech soutěžících je na programu ve 13 hodin. Na soutěži vystoupí nejlepší mažoretky z celé České republiky, včetně domácího A-TEAMU, s náčiním baton (hůlkou) i pompomy (třásněmi). Představí se sólistky, dvojice a 7-členné formace od kategorie děti až po dospělé. Celkově diváci uvidí 260 soutěžních skladeb. Akce se uskuteční s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové.

Výstava exotického ptactva láká na papoušky

KDY: 25. a 26. září

KDE: Třebechovice pod Orebem



Základní organizace Českého svazu chovatelů Třebechovice pod Orebem pořádá ve dnech 25. a 26. září výstavu exotického ptactva. Koná se v areálu u výpadovky na Hradec Králové v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 7 do 17 hodin. Během víkendu budou k vidění opeřenci kakadu, amazoňani, alexandři či papoušci patagonští. Součástí akce se stane také bodovaná výstava andulek a agapornisů. Občerstvení bude po oba dny přímo v dějišti zajištěno.

Noc vědců v Rychnově nad Kněžnou

KDY: 24. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Již posedmé se Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zapojuje jako organizátor do Noci vědců – celosvětové akce na propagaci vědy a techniky. S tématem čas zájemce čekají v pátek 24. září workshopy z fyziky, biologie a chemie, ve kterých čas hraje zásadní roli. S časem si pohrajete i v učebně IVT či na archeologickém workshopu, dozvíte se, jakou roli hraje v policejním vyšetřování, astronomii či sportu.

S odstupem času se podíváté na odsun Němců z poválečného Československa a jeho zobrazení v literárních dílech. Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o hodinách, v besedě s hodinářem a v přednášce o pražském orloji. Pokud tomu budou přát podmínky, můžete i na věžičku a povolaní vám ukážou, co je v daný čas možné vidět na obloze. Tento bohatý program je pro vás přichystán od 17.00 do 23.00 hodin a navíc se v každou celou hodinu potěšíte pohledem na originální školní orloj.

Svatováclavský knižní den nabídne nové knihy a besedy s autory

KDY: 25. září

KDE: Říčky v Orlickém Podhůří



Čtenářská veřejnost si již v posledních letech zvykla na Svatomartinské knižní dny, které Nakladatelství Flétna svorně pořádalo s Knihkupectvím Flétna vždy v listopadu (kromě loňského covidového roku). Letos se k této tradici vrací, ale vzhledem k nejisté prognóze, zda se kulturní akce budou moci konat i v listopadu, pořádá nakladatelství akci již tuto sobotu 25. září od 15 hodin v Kulturním domě v Orlickém Podhůří v Říčkách.



Čeká vás setkání s autory našich knižních novinek naplněné besedami, autorským čtením, dataprojekcí, autogramiádami. Potkáte zde pohodové lidi, ochutnáte místní dobroty.

Rychnovské muzeum připomíná Karla Plachetku

KDY: 24. a 25. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Soubor akcí rychnovského muzea pod názvem „Ptačí září“ je především upomínkou na významnou osobu Rychnova nad Kněžnou, ornitologa Karla Plachetku, od jehož úmrtí letos uplyne 60 let.

Karel Plachetka se narodil 2. února 1877 v Bedřichovce u Orlického Záhoří v Orlickýchhorách. Obecnou školu navštěvoval v Rokytnici v Orlických horách a posléze gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Už v mladém věku projevoval velký zájem o přírodu, ve kterém byl podporován rodiči i učiteli. Založil herbář, sbíral motýly a brouky; jeho největší láskou se však stalo ptactvo. Koníček přerostl v systematickou práci sice amatérskou, ale na zcela profesionální úrovni. „Vrcholem ornitologické činnosti Karla Plachetky se stala jeho sbírka čítající na 800 kusů preparátů ptáků, které byly všechny pečlivě zdokumentovány, datovány a lokalizovány. I přestože žil Karel Plachetka značnou část života v Brně, kde se svým švagrem provozoval železářství, jeho sbírka byla uložena v tzv. otcovském domě na Poláčkově náměstí čp. 88 v Rychnově nad Kněžnou,“ uvedla Martina Marxová, edukátorka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Hlavní ze souboru akcí se bude konat v pátek 24. září od 17.00 hodin. Tento den bude na domě čp. 88 na Poláčkově náměstí odhalena pamětní deska. „Chceme tímto způsobem uctít památku a poděkovat Karlovi Plachetkovi za jeho celoživotní práci. Ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou jsme se rozhodli pro umístění pamětní desky na tzv. otcovský dům, která se tak, věřím, stane důstojnou vzpomínkou na tuto významnou osobnost,“ řekl ředitel muzea Tomáš Zelenka.

Setkání u ptačího zpěvu se uskuteční v sobotu 25. září od 9.00 hodin v zámeckém parku. Sraz na Poláčkově náměstí č. 88.

Komentovaná vycházka představí zajímavé květiny

KDY: 24. září

KDE: Týniště nad Orlicí



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou s Městskou knihovnou Týniště nad Orlicí zve na tradiční podzimní vycházku s botanikem Janem Doležalem do okolí Týniště nad Orlicí za místní zajímavou květenou. Sraz účastníků v pátek 24. září v 15 hodin u železniční stanice Týniště nad Orlicí. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna. V případě nepříznivého počasí bude exkurze zrušena. Událost se uskuteční dle platných vládních nařízení o kulturních akcích.

Festival uvede nový dokument o Kunderovi

KDY: 24. až 26. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Festival amatérských filmů Rychnovská osmička opět zamíří do rychnovského kina, a to ve dnech 24. až 26. září. Festival je prostorem pro vzájemná setkávání nadšených filmařů bez ohledu na věk a úroveň znalostí. Je určen jak autorům, tak obyvatelům Rychnova nad Kněžnou i okolních měst, kteří se nespokojí jen s komerční kinematografií.

Do letošní soutěže bylo zaregistrováno celkem 95 filmů ze tří evropských zemí v celkové délce 985 minut. Projekce jsou naplánovány na pátek odpoledne a celou sobotu a organizátoři slibují, že se bude na co dívat. Letošní ročník Rychnovské osmičky vyvrcholí v neděli 26. září vyhlášením výsledků a předáváním tradičních ručně paličkovaných krajek pro autory nejlepších filmů. Svojí cenou podpořil soutěž i režisér Tomáš Magnusek, který shodou okolností sehrál malou roli v jednom ze soutěžních filmů. Páteční večer je zadán pro režiséra Miloslava Šmídmajera, který exkluzivně v Rychnově nad Kněžnou uvede v předpremiéře svůj celovečerní dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti.

Všechny projekce a doprovodné akce v kinosále Společenského centra budou zdarma přístupné široké veřejnosti.

Vyrobte si svého draka v muzejní tvůrčí dílně

KDY: Rokytnice v Orlických horách

KDE: 25. září



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou pořádají v sobotu 25. září od 10 do 17 hodin tradiční tvořivou dílnu v Sýpce na téma „Vyrob si svého draka“. Nemusíte si nic nosit, vše bude pro zájemce připraveno. Vstupné dobrovolné. Akce proběhne za dodržení protiepidemických nařízeních o kulturních akcích.

Muzejní odpoledne za doprovodu hudby a tance

KDY: 25. září

KDE: Vamberk

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravuje Muzejní odpoledne s hudbou a tancem, které se uskuteční v sobotu 25. září od 16 hodin na zahradě Muzea krajky Vamberk. K poslechu i tanci zahraje skupina Uni Big Band Vamberk. Občerstvení zajištěno. V rámci akce vstup zdarma do expozic muzea a také na výstavu „Pivovary a hospody ve Vamberku“.

Světýlka zazáří v kostele na Vrchní Orlici

KDY: 24. až 28. září

KDE: Neratov



Ve dnech 24. až 28. září rozjasní akce s názvem Světýlka kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách. Kostel je během této akce vyzdoben přírodninami, nechybí díla několika místních výtvarníků a hlavně množství světýlek v podobě svíček, lampiček a luceren historických i současných. Návštěvníci mohou přijít, posedět, popovídat si, pomodlit se. A nasát jedinečnou atmosféru, nepřetržitě v každou denní i noční dobu.



Kromě ticha bude i hudební program: v sobotu 25. září v 15 hodin vystoupí HeleNaMýtině, v 16 hodin Jiří Smrž. V neděli 26. září v 15 hodin zahraje Roman Dostál ze skupiny Oboroh s přáteli. Vstupné dobrovolné. Pořádají Chráněné dílny Kopeček – Sdružení Neratov.

Neratov ožije programem žáků základních uměleckých škol

KDY: 26. září

KDE: Neratov

Pod heslem Společně pro Neratov zamíří 26. září na poutní místo Neratov žáci základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rámci festivalu ZUŠ Open zaštítěným Nadačním fondem Magdaleny Kožené zde společně se svými hosty připravili ke svátku sv. Václava již potřetí atraktivní nejen hudební program. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje opět Sdružení Neratov, které dlouhodobě pečuje o blízké s handicapem či těžkým životním osudem.

Slavnostní den bude zahájen poutní mší svatou s hudebním doprovodem žáků a pedagogů, na které zazní Mše C Dur Ch. Gounoda. Milovníci populární hudby a jazzu se mohou těšit na společný koncert originálního Safari Akordeon Orchestra ze ZUŠ Střezina a pěveckého uskupení ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v novém prostoru – v sále Bistra u Proroka.