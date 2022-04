Do Orlických hor přijede Rampušák. Sobotní odpoledne vyvrcholí hromadným sjezdem masek. Organizátoři nejlepší masky ocení. Hned poté to ti nejmenší rozjedou při vystoupení skupiny Čiperkové. Připravena bude i Rampušákova vana, její čas přijde v 15.45 hodin. "Najděte si svůj tým maximálně pěti lidí, buďte kreativní a vytvořte obojživelné plavidlo, které vás ze zasněženého kopce převeze přes Rampušákovu vanu do Kačenčina jara," vyzývají pořadatelé. Od 16.30 hodin se pak můžete těšit na vystoupení skupiny Portless.

Tomáš Klus vystoupí v Petrof Gallery

KDY: 26. března

KDE: Hradec Králové



Od března se Tomáš Klus se svou kapelou Cílová skupina vydává na „Cítím – Tour 2022“. Mezi své zastávky zařadil i Hradec Králové, a to v sobotu 26. března v Petrof Gallery od 19.30 do 21.30 hodin. Užijte si koncert českého písničkáře, textaře, skladatele a herce Tomáše Kluse.

Náplavku rozzáří bleší trh

KDY: 27. března

KDE: Hradec Králové

Pod Pražským mostem v Hradci Králové se o poslední březnové neděli uskuteční dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin oblíbený bleší trh. Nábleší je otevřeno všem prodejcům bez předchozí registrace a bez poplatků. Povolen je pouze prodej zboží z druhé ruky či rukodělných výrobků.

Pedagogické dny

KDY: do 25. března

KDE: Hradec Králové



Počátkem týdne na hradecké univerzitě odstartovaly Pedagogické dny, které potrvají do pátku 25. března. Kromě odborných přednášek, workshopů, seminářů a konferencí můžete navštívit divadelní nebo hudební představení, výstavy, zhlédnout prezentaci studentských prací. Více na webu UHK.

Hradečák Michal Horák vystoupí v AC klubu

KDY: 25. března

KDE: Hradec Králové

Písničkář a vítěz Českého slavíka 21 v kategorii Objev roku Michal Horák chystá koncert ve svém rodném městě, a to 25. března v hradeckém AC Klubu v Malšovicích od 19.00 hodin. Muzikant hraje na kytaru, klavír, foukací harmoniku a heligonku po svém pradědovi. Texty skládá od svých 13 let. Zvítězil i v soutěži Czechtalent 2013 a ve stejném roce vyhrál také 7. ročník soutěže Česko zpívá.

Michal Horák studoval na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové (na této škole byl natočen klip písně Je to tak). Studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a ze školního prostředí tak pochází řada jeho písní (Netuším, Vysokoškolskej song, Zítra mám zkoušku).

Nový Bydžov čekají farmářské trhy i exotické ovoce

KDY: 25. března

KDE: Nový Bydžov



Do Nového Bydžova se 25. března v rámci farmářských trhů od lokálních prodejců vypraví také to nejlepší přímo z Afriky. Přijďte si užít trhy na Masarykovo náměstí od 8 do 14 hodin.

Filharmonie zve na mistrovský varhanní koncert

KDY: 27. března

KDE: Hradec Králové



Filharmonie Hradec Králové odehraje o poslední březnové neděli koncert velkých varhanních skladatelů. Díla Händela, Bacha, Liszta a Brixiho zazní v koncertním sále na Eliščině nábřeží. Od 17.00 hodin uslyšíte vznešený zvuk velkých píšťalových varhan ve spojení s orchestrem. Vstupenky je možné zakoupit na portálu HKpoint.cz.

Sólistou na mistrovské varhany v sále královéhradecké Filharmonie bude Přemysl Kšica. Hru na varhany absolvoval kromě Pražské konzervatoře a AMU také na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Nyní hru na varhany vyučuje na konzervatoři v Teplicích. Intenzivně se věnuje koncertní a nahrávací činnosti u nás i v zahraničí a pravidelně spolupracuje s řadou vokálně-instrumentálních souborů. Je také držitelem řady ocenění z varhanických soutěží.

Orchestr Filharmonie Hradec Králové bude dirigovat Marek Šedivý, který je hudebním ředitelem opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a zároveň hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je absolventem Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování.

S režisérem na cestách

KDY: 25. března

KDE: Opočno



Kodymův národní dům v Opočně přivítá v rámci besedy v pátek 25. března tři zajímavé hosty. Těšit se můžete na režiséra Tomáše Magnuska, herce Miroslava Šimůnka a prozaičku Lydii Romanskou.Událost odstartuje v 15.00 hodin.

Trhy nabídnou kvalitní produkty

KDY: 26. března

KDE: Přepychy

Areál SK Přepychy bude v sobotu od 6 do 12 hodin bude patřit farmářským trhům. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Šipkové vítání jara

KDY: 26. března

KDE: Borohrádek



Restaurace Sport Borohrádek bude v sobotu pořádat šipkový turnaj. Začátek v 15.30 hodin, startovné 60 korun, registrace na baru (732 684 079).

Tip na výlet: Zámecký park Nového zámku Kostelec nad Orlicí

KDY: kdykoliv

KDE: Kostelec nad Orlicí

Malebná zákoutí, jedinečný park, výjimečná budova a poutavá historie. To je Nový zámek Kostelec nad Orlicí a jeho okolí. Na jaře zámecký park rozkvétá do krásy. Tisíce návštěvníků každým rokem obdivuje překrásné koberce bledulí, sněžek a talovínů.

Zavítat můžete také do Toniovy kavárny a restaurace u Nového zámku Kostelec nad Orlicí, od března je otevřená každý víkend od 12.00 do 17.00 hodin. Těšit se můžete na spoustu sladkého a slaného k zakousnutí. Zámek otevře své brány 1. dubna.