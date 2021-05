Vydejte se prozkoumat lví stezku

KDY: kdykoliv

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Lev patří v krajském městě k výzdobě četných architektonických objektů a veřejných prostor. Motiv lva byl ztvárněn různými materiály (pískovec, plech, sgrafito, malba) a v různých podobách (sochy, sfingy, reliéfy či pouhé hlavy). Podaří se vám ve městě vyhledat celou lví smečku? Projít se můžete buď po malé nebo velké lví stezce.

Publikace Svatopluka Pastyříka a Heleny Rezkové Po stopách hradeckých lvů, vydaná v roce 2016, zpracovala uceleně fenomén, který nemá obdobu v žádném jiném městě. Tolik lvů na tak malém území jinde nenajdete.

Proč byla postava lva v minulosti tak hojně používána k výzdobě mnoha architektonických objektů a veřejných prostor v Hradci Králové? Velké množství realizovaných lvích motivů souvisí se souběhem původního královského znaku a starého heraldického městského znaku. Město v minulosti používalo lva hledícího vlevo (jako na státním znaku) a velké písmeno G (které vychází z původního názvu města Gradec). Oproti heraldickým pravidlům byl lev obrácen doprava, aby mohl držet v tlapách písmeno G.

Mapu stezek naleznete na webu Hradce Králové.

Poznejte osud britské královské rodiny

KDY: kdykoliv

KDE: https://dvojka.rozhlas.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Poslouchejte osudy královny Alžběty II. a nechte se vtáhnout do každodenního dění uvnitř Buckinghamského paláce. V desetidílné četbě na pokračování uslyšíte Helenu Dvořákovou. Příběhy uvádí Český rozhlas, jsou k dispozici na Dvojce a v aplikaci mujRozhlas.

Britský historik a autor četných biografií Robert Lacey ve své knize Koruna (The Crown) líčí osudy britské královské dynastie v letech 1947 až 1955. Bylo to období, kdy se Velká Británie těžce vzpamatovávala z druhé světové války a kdy se rozhodovalo o budoucí podoběa vlastně i existenci samotné monarchie.

Herci vystupují v příbězích první pomoci

KDY: kdykoliv

KDE: https://vevterine.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Herci z Draku, spolu s dětmi z dračího dramatického souboru, propůjčili svoje tváře vznikající mobilní aplikaci na výuku první pomoci. Aplikaci Ve vteřině vytváří tým lektorů hradecké organizace První pomoc Živě, kteří chtějí přiblížit záchranu života široké veřejnosti. Výuku naleznete na vevterine.cz.

Výstava poodhaluje historii kosmetiky

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.vcm.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum zve na expozici plnou krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na webové stránce muzea. Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes. Hýčkání a péči, jakou si dopřávaly dámy např. v 70. letech minulého století, poodhalují fotografie z roku 1974 pořízené z muzejního fotoarchivu.