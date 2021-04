Webová výstava poodhaluje historii kosmetiky

KDY: kdykoliv

KDE: tinyurl.com/krasanaprodej

ZA KOLIK: zdarma

Na webu Východočeského muzea v Pardubicích se tento týden otevřela výstava plná krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na stránce tin url.com/ krasanaprodej. „Kosmetické produkty a jejich obaly, reklamní tiskoviny a dobové fotografie v našich sbírkách dávají nahlédnout do historie všedního dne, která ale vůbec není všední,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Většinu z nás kosmetické krabičky, tuby a lahvičky provázejí od útlého dětství a máme s nimi spojené vzpomínky především na naše maminky a babičky,“ připomněl Tomáš Libánek.

Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes. „Například pudr Coty, od roku 1934 známý jako Airspun. Jednalo se o sypký pudr míchaný vzduchem. Pudr se prodával v ikonické krabičce, která se jen s malými obměnami nabízí na kosmetickém trhu i dnes,“ prozradila kurátorka výstavy Daniela Hynková. Elegantní žluto-bílý motiv labutěnek dokázal zaujmout ženy ve 30. letech minulého století stejně dobře jako zákaznice dnes. Kosmetika ovšem nejen zkrášlovala, ale také pomáhala od problémů s kůží. „Sirná mast Perusulfin z lékárny doktora Richtera, měla odstraňovat nečistoty a svrab z kůže. Produkt pochází z 1. třetiny 20. století. Dnes je nepředstavitelná už jen její potřeba,“ upozornila kurátorka. Hýčkání a péči, jakou si dopřávaly i dámy z Pardubic v 70. letech minulého století, poodhalují fotografie z roku 1974 z muzejního fotoarchivu. Nahlíží přímo pod ruky odborné pracovnice v provozovně kosmetických služeb na třídě Míru.

Hurá na web vilem500.cz

KDY: kdykoliv

KDE: vilem500.cz

ZA KOLIK: zdarma



V dubnu si připomínáme 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace k projektu 500 let renesance ve východních Čechách, ale také různé dobové dokumenty. Uvidíte i kalendář akcí na letošní rok, který je aktualizován podle toho, co situace právě dovoluje. V květnu bude zahájena cestovatelská soutěž Naplň Vilémovu truhlu.

Divadlo Bolka Polívky zve na MALÉhRY ke kafi

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.youtube.com/watch?v=IpsNnBH8Qqg

ZA KOLIK: zdarma



Uvařte si dobré kafe a poslouchejte. Mluvit se bude o dobrých skutcích – o tom, že i dobrý skutek nemusí být přijat nebo naopak může přinést hodně dobrého. Těšte se na povídání s Liborem Hořením, vizionářem stojícím za spoustou projektů konajících dobro. Nejznámějším z Liborových projektů je "DobroKáva", ve které nebylo možné za kávu zaplatit penězi, ale dobrým skutkem. Jak tohle může fungovat? Dozvíte se v osmém díle podcastu…

Výstava odhaluje unikátní středověkou ptačí sekerku

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



V expozici Muzea východních Čech v Hradci Králové vám archeoložka Petra Sehnoutková představí skutečný unikát. V roce 2019 byla ve východních Čechách objevena tzv. ptačí sekerka pocházející z raného středověku. Pokud jste nestihli její výstavu v muzeu, nyní se můžete ponořit do objevování tajů spojených s tímto skvostným předmětem v klidu domova. Drobná bradatice je jedinečná svým miniaturním provedením a použitím stříbrné výzdoby s motivy ptáčků, křížku a hvězd. Není divu, že ptačí sekerka vzbudila všeobecné nadšení. Jakou cestu prošla od svého nalezení až po vystavení v muzeu? Kdo byl jejím majitelem? Odkud se k nám dostala? To vše zjistíte na webu muzea www.muzeumhk.cz.

Český rozhlas vysílá rozsáhlou sbírku audioknih

KDY: kdykoliv

KDE: temata.rozhlas.cz/

ctenarskydenik

ZA KOLIK: zdarma



Čtenářský deník online nabízí tituly, které ocení zejména školáci. Ve výběru se nachází například Kytice K. J. Erbena, Babička Boženy Němcové, Povídky malostranské Jana Nerudy a mnoho dalších známých titulů.