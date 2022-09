Další čistě foodtruckový festival přijíždí do Hradce Králové. Přijďte ochutnat jídla ze všech koutů světa na čtyřech kolech. Těšit se můžete na různorodou kuchyni a především na degustační porce. Kromě burgerů se bude podávat Italská, Francouzská, Asijská kuchyně a mnoho dalšího.Vezměte děti, rodinu a přátelé a přijďte strávit příjemný den na hradecké nábřeží. Míst k sezení a odpočinku bude dostatek. Děti se vyřádí v dětském koutku. Vstup zdarma a akce se bude konat v sobotu od 10 do 18 hodin.

Dny Ukrajinské kultury vyvrcholí koncertem

KDY: 10. září

KDE: Hradec Králové



Umělecké workshopy, besedy, koncerty, taneční vystoupení a další program pro celé rodiny nabízí letošní Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové od začátku září až do 18. října. Všichni jsou zváni především na koncert Vděčná srdce, který se uskuteční v sobotu 10. září od 16 hodin v Jiráskových sadech. Návštěvníky čeká přehlídka ukrajinského folklóru a výtvarného umění. Ukrajinské písně zazpívá také český písničkář Pavel Helan. Dále v programu vystoupí taneční skupina Flamenco La Passión, pro děti jsou připraveny workshopy a soutěže. Vstup je volný. Akci pořádá Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách a Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové pod záštitou hradeckého primátora prof. Alexandra Hrabálka. V neděli 4. září byly hradecké Dny ukrajinské kultury zahájeny malířským plenérem pod názvem „Hradec Králové očima ukrajinských umělců 2022“. V pátek 9. září od 16 hodin se uskuteční první autorský umělecký malířský workshop „Petrykivská malba“ pro děti a mládež v Integračním centru pro cizince Hradec Králové (Šafaříkova 666/9).

Festival nabídne koncerty i veganské pochoutky

KDY: 10. září

KDE: Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové zve na 6. ročník Festivalu bez domova. Koná se v sobotu 10. září od 14 hodin do 21 hodin na Kavčím plácku. Těšit se můžete na hudební skupiny Nessie, Pianka, Čert ví, Cirkus Blues, Cirkus ponorka. Festival nabídne i možnost nahlédnout do problematiky života lidí bez domova. „Zveme dále na guláš i veganské občerstvení, prodej výrobků kreativní dílny, žongléřské vystoupení, módní přehlídku, malování obrazů. Užijte si s námi Festival bez domova, festival bez předsudků. Více na www.charitahk.cz.,“ informuje za festival Petra Ziková, Oblastní charita Hradec Králové.

Wartburg veteráni vyjedou na hromadnou vyjížďku

KDY: 10. září

KDE: Hradec Králové



15. Wartburg veterán sraz se koná v sobotu 10. září. Od 8.30 do 11.30 můžete veterány potkat před hradeckým Obchodním centrem Orlice Park, přibližně od 13 do 17 hodin se budou vyskytovat u Pevnosti Dobrošov a od 18 do 21 hodin se opět sejdou v Hradci Králové na parkovišti u Zimního stadionu.

Jana Tláskalová - Průřez tvorbou

KDY: do konce září

KDE: Opočno

Opočenská autorka Jitka Tláskalová představuje v prostorách palmového skleníku v Opočně tapisérie a grafické a scénografické práce. Výstava volně přístupná do konce září, od 10:00 do 16:00, každý den kromě pondělí.

Oblastní charita oslaví 30 let

KDY: 9. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Den charity v Rychnově nad Kněžnou s oslavami 30. výročí založení se uskuteční v pátek 9. září. V 9 hodin začne Mše svatá v kostele sv. Havla. Po mši bude zahájen bohatý program ve Stacionáři sv. Františka (Palackého 111) a také v nové službě NDC Zastávka (Na Sboře 1599). Můžete se těšit na jarmark výrobků, soutěže pro děti či promítání fotografií 30 leté historie charity. Občerstvení zajištěno.

Výstava přiblíží rodáka z Vamberka Aloise Kareše

KDY: 9. září

KDE: Vamberk

V pátek 9. září se od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk uskuteční slavnostní zahájení nové výstavy „Alois Kareš a vystěhovalectví z Vamberka a Orlických hor“. Během vernisáže bude pokřtěna kniha Alois Kareš: vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš“ autorů Martina Kareše a Jiřího Hostinského. Expozice vznikla za spolupráce Spolku přátel historie Vamberk, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Martina Kareše a Náprstkova muzea asijských, africkýcha amerických kultur v Praze a představuje osud málo známého, ale významného vambereckého rodáka Aloise Kareše, který v Brémách založil vystěhovaleckou agenturu zprostředkovávající cesty krajanů do Ameriky, ale i jiných koutů světa.

Poznejte zajímavé tradice krajkářství

KDY: 12. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Městská knihovna Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou chystají přednášku muzejní etnoložky Martiny Rejzlové: Tradice krajkářství na Vamberecku, která se uskuteční v pondělí 12. září od 17:30 v Městské knihovně Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou. Přednáška je součástí vernisáže stejnojmenné výstavy, která bude v rychnovské knihovně otevřena do 13. října. Vstupné na akci 50 korun.