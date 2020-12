Hořické muzeum vystavuje ojedinělý perníkový betlém

KDY: do neděle 31. ledna 2021

KDE: Městské muzeum v Hořicích

ZA KOLIK: Plné: 30 Kč

Snížené (děti, studenti od 6 do 18 let, senioři): 15 Kč

Rodinné (maximálně 2 dospělí a 1 a více dětí): 60 Kč

Zdarma děti do 6 let, držitelé průkazů AMG, ZTP a ZTPP, průvodci

Řezbář a perníkář Aleš Vostřez zhotovil podle ilustrací Karla Svolinského z knihy Český rok nový perníkový figurkový betlém. Tento betlém obsahuje 26 různých figur a je možné si ho prohlédnout v Městském muzeu v Hořicích. Vyčerpávající informace a spoustu fotografií tohoto betlému naleznete na nově spuštěném webu: www.betlem-podle-karla.cz.

Betlémy si prohlédnete za sklem výloh

KDY: denně od 9 do 18 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční výstava betlémů, která se konala v prostorách Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově, se v letošním roce přesunula do areálu Na Nivách. Kvůli současným opatřením je expozice umístěná do prosklených částí kavárny a vstupní haly, aby návštěvníci mohli betlémy zhlédnout z venkovních prostor. Do areálu se vydejte nejlépe po setmění, kdy je nejlépe vidět vánoční osvětlení. Vstupné se neplatí. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin. Výstava končí 13. prosince 2020, ale část expozice bude k vidění do Tří králů.

Františkánský klášter zve na vánoční výstavu betlémů

KDY: do 6. února 2021

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: Dospělí 50,- Kč

Děti a mládež do 18 let, studenti, důchodci, invalidé (ZTP, ZTP/P) 25,- Kč

Děti do 6 let Zdarma

Rodinné vstupné (2 dospělí a dvě děti nad 6 let) 110,- Kč

Muzeum v bývalém františkánském klášteře je opět otevřené pro veřejnost. Obdivovat v něm můžete výstavu betlémů, výstavu věnovanou železnici a stálou historickou expozici. V prosinci má muzeum otevřeno od úterý do soboty od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.





Vydejte se do tvořivého světa kostiček

KDY: do 28. února 2021

KDE: Městské muzeum Žacléř

ZA KOLIK: Dospělí 20,- Kč

Snížené 15,- Kč

Žacléřské muzeum je otevřené veřejnosti a můžete si tak konečně prohlédnout novou výstavu modelů z kostiček Lego. Čekají na vás rozměrné modely různých námětů, jako například železnice, obří pohyblivé ruské kolo, modely aut, tanků, ale i Krteček či Mickey Mouse. Nutností je dodržování odstupů a nošení roušek.

Stezka korunami stromů má nově pavoučí síť

KDY: denně kromě Štědrého dne od 9:30 do 16 hodin

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: Dospělý 250 Kč

Zlevněné vstupné (děti 3 – 14 let, osoby starší 65 let, ZTP/P + doprovod zdarma) 190 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 2 děti do 14 let) každé další dítě do 14 let 650 Kč + 160 Kč

Stezka korunami stromů Krkonoše se znovu otevřela svým návštěvníkům, které jistě potěší novinka v podobě adrenalinové atrakce speciální pavoučí sítě. Na ní si můžete prověřit svou odvahu a projít se nad volným prostorem ve výšce 23,7 metrů nad zemí. Plocha pavoučí sítě je 20,8 m2, na výrobu bylo použito 445 metrů lana a stejně jako celá Stezka má nosnost 500 kg na metr čtvereční. Tato nová atrakce samozřejmě splňuje veškeré bezpečnostní normy.





Vydejte se s dětmi procházkou na adventní hru přes Peklo

KDY: do 10. ledna

KDE: okolí Nového Města nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

Adventní hra, která vede přes Peklo, je určená pro širokou veřejnost. Na trase je 21 úkolů označených logem školy, najdete je na lavičkách, stromech, plotech i na okně restaurace. S sebou si vezměte tužku, papír, fotoaparát nebo mobil. Kompletně připravené správné odpovědi zasílejte na email sonislava.novotna@centrum.cz nebo na WhatsApp 723270643. Pokud by nějaká otázka chyběla, nebo byste ji přešli, tak nevadí, napište číslo otázky na uvedené telefonní číslo a počkejte na její znění. Trasa začíná u novoměstské sokolovny, poté pokračujte po červené turistické značce až do Pekla. Zde je možnost občerstvení ve dvou restauracích (o víkendech) a také jsou u nich úkoly! Odpočatí se vydáte po zelené turistické značce na Přibyslav, uprostřed obce pak vlevo po žluté turistické značce do Nového Města. Hra končí na místě zvaném U Dubu,kousek za cedulí označující začátek či konec Nového Města.

Vánoční koncert Malina Brothers zazní z knihovny

KDY: neděle 13. prosince ve 20:00 hodin

KDE: Facebook a YouTube

Náchodská skupina Malina Brothers se rozhodla uspořádat v této nelehké době online Vánoční koncert z náchodské knihovny pro všechny kultury chtivé posluchače. Koncert můžete sledovat na facebooku kapely: https://www.facebook.com/MalinaBrothers nebo youtube kanálu. Pokud se v průběhu koncertu dovoláte na telefonní číslo 777 052 953, můžete po zodpovězení soutěžní otázky vyhrát dárek, vlastnoručně vyrobený přímo muzikanty! Koncert můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet skupiny. Číslo účtu je 2401782321/2010 do poznámky napište slovo KONCERT.





Adventní trh v broumovském klášteře

KDY: neděle 13. prosince od 8:30 do 13 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Tradiční Adventní trh se i letos uskuteční v areálu národní kulturní památky broumovského kláštera. Přijďte si vychutnat krásnou předvánoční atmosféru spojenou s ukázkou řemesel, občerstvením, hudebním doprovodem a prodejem kvalitních regionálních produktů. Součástí trhu bude také Adventní dílna ve Skriptoriu (od 8:30 do 12:00), kde si zájemci budou moci vyrobit bavlněnou tašku s originálním potiskem. Poplatek za tašku je 70 korun. Adventní trh se koná v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

Pořad ozdobí sopranistka Jana Šrejma Kačírková

KDY: třetí adventní neděle ve 14.00 hodin

KDE: Facebook a YouTube

ZA KOLIK: zdarma

Pořad Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, a výjimečného klavíristy Matyáše Nováka, se těší velkému zájmu. Nadcházející stříbrnou a zlatou neděli tvůrci věnují tradičním českým Vánocům. Hostem posledních dvou svátečních dílů bude čerstvá držitelka již třetí Ceny Thálie a sólistka Národního divadla, sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Pokračování můžete sledovat od 14.00 hodin na Facebooku agentury KINSKÝ Art Media, Nového zámku, Jany Šrejmy Kačírkové a na Facebooku a YouTube kanálu Matyáše Nováka.





Muzeum hraček Stuchlíkovi připravilo novou výstavu betlémů

KDY: úterý až pátek a také každou adventní neděli od 10 do 16 hodin

KDE: Nový Bydžov

ZA KOLIK: Základní vstupné je 70 korun, snížené 50 korun (děti, studenti, senioři).

Muzeum hraček se poprvé zahájilo zimní sezónu 8. prosince. K vidění krom hraček a plno nových zajímavých exponátů, je i slibovaná výstava betlémů novobydžovského sběratele a betlemáře Ondřeje Vávry. Dále se 11. a 18. prosince v muzeu uskuteční noční prohlídka spojená s vánoční atmosférou, prohlídkou hraček, betlémů a ochutnávkou cukroví. V prosinci je budova otevřena vždy úterý až pátek a také každou adventní neděli od 10 do 16 hodin.