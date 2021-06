Galerie moderního umění otevřela pět nových výstav

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Galerie moderního umění na nových výstavách spolupracovala s renomovanými externími kurátory. Projekty se zaměřují na témata rezonující společností, například intimitu nebo životní prostředí. Největší výstavní prostor ve čtvrtém patře se věnuje skupinové výstavě současné české fotografie s názvem Pozdní intimita. Autoři v ní reagují na tlak masmédií a sociálních sítí zveřejňovat příliš z vlastního soukromí. Objevuje se zde jedenáct autorů a autorek, mezi nimi například Pavel Baňka, Veronika Šrek Bromová, Michal Kalhous nebo Alena Kotzmannová. Kurátor výstavy Jiří Ptáček považuje za důležité vztah mezi diváky a autory. „V ideálním případě výstava zafunguje jako ozvučná deska, která rozezní to, co nosíme v sobě a za běžných okolností neumíme nebo nemáme sílu komunikovat,“ komentuje Jiří Ptáček.

Videoprojekce Terezy Severové s názvem Strom uprostřed krajiny je dostupná v prostoru Bílá kostka. Její dílo prostřednictvím digitální manipulace nechává před očima diváků růst uschlý strom zasazený kořeny vzhůru a odkazuje k rituálu sázení stromů svobody oslavujícímu vznik Československa. Tereza Severová strom vnímá jako typický prvek české krajiny a symbol tradičních českých hodnot – svobody a demokracie. Dílem odkazuje na jejich narušení, podobně jako suchý strom, k jehož kořenům se vrací.

V Černé kostce je pak umístěna prezentace Marie Lukáčové. Ta ve svých videokolážích propojuje prvky současné populární kultury, ruční kresby, 3D animace, hudby a rapovaného textu. Obraz je podle ní nástrojem produkce globálního kapitálu a poukazuje na skutečnost, že současná společnost funguje na „nekonečný“ finanční dluh.

Kromě těchto výstav se také minulý týden slavnostně otevřely stálé expozice ve druhém a třetím patře galerie. Ty prezentují umění dvacátého století netradičním způsobem. V expozici Minulé století – dvacet osobností se návštěvník setká s uměním české moderny prostřednictvím svébytných děl místních autorů. Expozice Posledních padesát let pak uvádí české umění od 70. let až do dnešní doby. Autor výstavy Tomáš Pospiszyl nevypráví příběh umění chronologicky, nýbrž tematicky jako slabikář různých přístupů s důrazem na rozmanitost jazyka a projevů jednotlivých autorů.

Na oblíbené farmářské trhy se vydejte opět k Atriu

KDY: 12. června

KDE: Hradec Králové



V sobotu 12. června se můžete vypravit na pěší zónu v ulici Letců vedle Obchodního centra Atrium. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv. Trhy se konají dvakrát měsíčně, a to až do 11. prosince.

Kostel sv. Mikuláše zahájil letní sobotní prohlídky

KDY: každou sobotu

KDE: Hradec Králové

Malebný dřevěný kostelík sv. Mikuláše v Jiráskových sadech je otevřen v letních měsících každou sobotu. Od 14 do 15 hodin pro nekomentovanou prohlídku, od 15 hodin pro komentovanou prohlídku.

Hurá na chlumecké koupaliště!

KDY: od 12. června

KDE: Chlumec nad Cidlinou



Bazén v Chlumci nad Cidlinou bude otevřen od soboty 12. června. Koupání umožněno každý den od 9.00 do 19.00 hodin. Občerstvení na místě.

Přijďte obdivovat mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II.

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Výstavou sezóny „Rudolf II. Umění pro císaře“ ožily secesní prostory Muzea východních Čech v Hradci Králové. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelanta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries a Aegidia Sadelera. Dále je představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou.

Zvláštním bonusem v rámci výstavy je zápůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Laskavostí majitelů a vedení sbírek je tato jediná zahraniční zápůjčka k vidění právě v královském věnném městě Hradci Králové.

Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti se tak představují poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu.