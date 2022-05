„Dny pro rodinu se konají pravidelně, ale letos jsme je pojali ve velkém: první mateřské centrum slaví 30. výročí od svého založení. Tato akce má ale v první řadě prostřednictvím zajímavého programu pro rodiny přitažlivou či zábavnou formou představit sociální služby v kraji i nabídku krajských kulturních institucí či turistických cílů,“ uvedla náměstkyně královéhradeckého hejtmana Martina Berdychová.

První Dny pro rodinu se uskuteční už v pátek 13. května v Trutnově, kde nabídnou od 10 do 18 hodin bohatý kulturní program v tamním středisku volnočasových aktivit na Nivách.

Na hradecký Den pro rodinu mohou návštěvníci přijet vláčkem

V Hradci Králové se Den pro rodinu koná tuto neděli 15. května od 10 do 17 hodin v Žižkových sadech, kde budou děti bavit muzikanti či loutkové divadlo. Díky této akci budou mít rodiny levné či volné vstupné třeba do Muzea východních Čech, Galerie moderního umění nebo do novobydžovského muzea hraček. Návštěvníci se na hradecké rodinné události mohou zúčastnit také razítkovací soutěže a po splnění deseti úkolů získat odměnu. V rámci hradeckých Dnů pro rodinu bude připravený i turistický vláček, který pojede na trase: Muzeum východních Čech, Magistrát města, Labyrint Divadla Drak, Velké náměstí a Smetanovo nábřeží. Cestující mohou přistoupit kdekoliv a muzeum, divadlo Drak či Bílou věž na Velkém náměstí také navštívit. Ceny jízdného a jednotlivé časy odjezdů zájemci najdou na webu www.dnyprorodinu.cz.

Další Dny pro rodinu se uskuteční v neděli 22. května v Rychnově nad Kněžnou, sobotu 11. června v Náchodě a neděli 12. června v Jičíně.

Do města se vrací kulturní pátračka. Novinky potěší školy i Ukrajince

KDY: od 15. května

KDE: Hradec Králové



Od 15. května, na Mezinárodní den rodiny, se zájemci opět mohou vydat poodkrýt zákulisí šesti hradeckých kulturních organizací. Projekt Hradecká kulturní pátračka vznikl roku 2021 z iniciativy Divadla Drak, které ke spolupráci přizvalo Galerii moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central.



Letošní sezóna přinese dvě novinky. První je, že na Patráčku se nově mohou vydat i školy a objednané skupiny, druhou je pak upravená verze Hradecké kulturní pátračky v ukrajinském jazyce.



Pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další organizace už mohou navštívit v libovolném pořadí. V každé instituci nebo jejím bezprostředním okolí čeká návštěvníky jedno stanoviště, na kterém mohou prostřednictvím interaktivní hry, úkolu, tajenky či rozřešením šifry získat nejen indicii pro své další pátrání, ale i zajímavé informace o samotné organizaci, jejím fungování a vybraných profesích.

66,6 let s hradeckou cimbálovkou

KDY: 14. května

KDE: Hradec Králové

Výroční slavnostní koncert pro všechny příznivce Hradecké cimbálové muziky ku příležitosti uplynutí 66,6 let od jejího založení se uskuteční v sobotu 14. května od 18 hodin ve Velkém sále Adalbertina. V rámci večerního vystoupení si současní členové připravili program, ve kterém uslyšíte lidové písničky provázející oblastmi z Čech přes Moravu až po východní hranice Slovenska. Jako host vystoupí vynikající kontrabasista Ondřej Sejkora. Pořad bude slovem provázet Michal Horák, který také potěší zpěvem i hrou na akordeon.

Úvahy o zdrojích energie

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Energie a civilizace v Hradci Králové – unikátní aktuální exteriérová výstava, která ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Od 6. května v noci nasvícená a volně přístupná na nám. 28. října.



Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna.

Obyčejná krása z podhůří Orlických hor

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Fotografická výstava knihovnice a kronikářky Dagmar Honsnejmanové Obyčejná krása z podhůří Orlických hor přibližuje přírodu v okolí obce Mokré na Rychnovsku. Na území se nacházejí mokřiny, lužní les a další místa, která před námi odkrývají obyčejnou krásnu fauny a flóry místní krajiny, a vybízejí k procházkám nebo jen k příjemnému posezení v trávě. K vidění v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží v Hradci Králové.

Rychnovské zámky můžete navštívit se slevou

KDY: sezona 2022

KDE: Rychnovsko



I letos spojily síly Zámek Častolovice, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a Zámek Doudleby nad Orlicí a společně lákají na novinky a slevy. Navštívíte-li kterýkoli ze čtyř zámků, získáte 10% slevu na prohlídky interiérů. Stačí si na pokladně vyžádat ke vstupence i návštěvnickou slevovou kartu. Akce platí po celou sezonu 2022 a sídla můžete navštívit v libovolném pořadí.



Každé z uvedených sídel nabízí kromě prohlídek interiérů i něco navíc. Například v Častolovicích a v Kostelci se můžete projít anglickými parky, Rychnov okouzlí novými prostory.

Běh za Briliantem podpoří charitu

KDY: 14. května

KDE: Týniště nad Orlicí



První ročník charitativního běžeckého závodu se koná v okolí Petrovických lesů. Přijďte se proběhnout a pomoci dobré věci. Dne 14. května od 8.30 hodin. Start je na fotbalovém hřišti v Petrovicích u Týniště nad Orlicí. Co vás čeká: Rodinný běh (400 m) Dětský běh (800 m) 5 km a 10 km Canicross 5 km a 10 km. Odpoledne se můžete těšit na doprovodný program, ve kterém vystoupí i kapely. Registrace na místě v den závodu. Registrační příspěvek je 100 korun, ve kterém je zahrnuta medaile, registrační číslo a občerstvení.

Muzeum zaplnily výstavní historické kočárky

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou láká na výstavu s názvem „Kočárky. Dětské a loutkové kočárky v letech 1860 – 1960“. Těšit se můžete na 80 historických modelů. Jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. „Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské, sportovní i hluboké, ale i například dvojkombinace, trojkolky či saně. Zajímavostí je určitě i kočárek, při jehož výrobě byl místo klasického proutí použit svinutý papír,“ uvedla kurátorka výstavy, historička Martina Dostálová. Výstava je taktéž bohatě doplněna ze sbírek rychnovského muzea. Návštěvníci se mohou těšit na historické hračky, rozsáhlou kolekci kojeneckého oblečení, křestních souprav, zavinovaček či pokrývek, dobové časopisy, katalogy, ale i velkoformátové dobové fotografie. Zachycena je taktéž scéna návratu ze křtin.

Zajděte si do knihobudky v Českém Meziříčí

KDY: v těchto dnech

KDE: České Meziříčí

Co si pohovět na sluníčku a něco hezkého si přečíst třeba z knihobudky? Jednu takovou krásnou najdete i spolu s přírodními stoly a lavicemi v nově upraveném parčíku v centru Českého Meziříčí. Autor Martin Baše je ozdobil i vyřezávaným znakem obce. A aby toho nebylo málo, mobiliář v parčíku doplnila vyřezávaná zvonička.

Historická vozidla přijedou na Andrlův chlum

KDY: 14. května

KDE: Andrlův chlum



Tradiční regionální setkání historických vozidel – kachna Citroen 2CV. Začátek akce v 10 hodin na Andrlově chlumu. Poté bude následovat přibližně ve 12 hodin společný výjezd z Ústí nad Orlicí do Vamberka.