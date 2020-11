Naučné stezky lákají do městských a obecních lesů

KDY: Kdykoliv

KDE: Různá místa

ZA KOLIK: Zdarma

Česká národní kancelář certifikace FSC® připravila celkem 10 samostatných stezek, které se nacházejí v městských lesích v Hradci Králové, Březové nad Svitavou ale například i v Praze nebo na Kokořínsku a v Krkonošském národním parku. Součástí projektu je i mobilní aplikace „FSC Lesní Stezky“. Ta návštěvníky provede po jednotlivých stanovištích stezek, na kterým jim názorně ukáže základní prvky přírodě blízkého lesního hospodaření. Aplikaci lze používat na telefonech s operačním systémem iOs i Android a stáhnout ji lze na webu www.fscstezky.cz.

Projděte se novou Srdeční procházkovou trasou

KDY: Kdykoliv

KDE: U FN HK

ZA KOLIK: Zdarma



Srdeční procházková trasa začíná u Fakultní nemocnice Hradec Králové, zabere zhruba 30 minut příjemné chůze a je vyznačená od 2. do 30. listopadu. Před hlavním vchodem do nemocnice se návštěvníci vydají k řece ulicí Nemocnice, kde na rohu uvidí hlavní informační tabuli k srdeční trase, na které se mohou dočíst bližší informace o trase, srdečním selhání a režimových opatřeních. Na počátku trasy i uprostřed ní procházející se lidi upoutá oranžová židle s oteklými kotníky, které upozorňují na častý příznak srdečního selhání. Odtud trasa pokračuje podchodem mostu U Soutoku a dále podél řeky až k lávce přes Orlici. Zde trasa převádí návštěvníky přes řeku do Jiráskových sadů, kde se otáčí a vede zpět k Fakultní nemocnici Hradec Králové. I po 30. listopadu, kdy značení zmizí, bude hradecká trasa dostupná pro vaše pravidelné procházky. Zájemci najdou její přesnou mapku, ale i mapky ostatních tras na www.rukunasrdce.cz. Na srdeční trase je důležité řídit se tím, co vám říká tělo. Návštěvníci by neměli zbytečně přepínat své síly. Pokud si potřebujete během procházky odpočinout, posaďte se třeba na jedné z židlí lemujících trasu a vydýchejte se.

Naučná stezka po lehkém opevnění

KDY: Kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: Zdarma



Okružní naučná stezka začíná a končí na náměstí v Olešnici v Orlických horách. Trasa dlouhá 6 km vede nenáročným terénem. Cestou se seznámíte s technickými daty i historií lehkých objektů, které tu jsou celkem čtyři. Pocházejí z roku 1936 a byly budovány na obranu státu proti hrozbě nacistického Německa. Lehké opevnění, které si můžete prohlédnout, bylo stavěno pravděpodobně podle jedné z mnoha typů pevnůstek Maginotovy liniie ve Francii. Orlické hory byly jako první na řadě se stavbou opevnění proti Německu. Z označené trasy můžete pokračovat i k dalším zrekonstruovaným pevnůstkám. U tvrze Skutina si můžete prohlédnout podzemí. Trasa naučné stezky prochází Chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory.

E-knihy si stáhnete zdarma. V databázi je široká nabídka

KDY: Kdykoliv

KDE: www.databazeknih.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Nestihli jste si vypůjčit knihy ve vaší knihovně? Nebo ty vypůjčené již máte přečtené? Náhradním řešením v podobě e-knih nabízí Databáze knih na svých webových stránkách. Městská knihovna v Praze poskytla zdarma téměř 1500 e-knih. Najdete zde díla od klasiků – mezi nejzobrazovanější patří Čapkova Bílá nemoc, Petr a Lucie od Romaina Rollanda či Mollierův Lakomec, nechybí ale ani nabídka autorů současných – například Michala Viewegha.

Loutkářské muzeum je otevřeno on-line

KDY: Kdykoliv

KDE: www.puppets.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravuje celý listopad a prosinec velké množství on-line aktivit pro malé i velké, včetně speciálních prohlídek muzea a neobvyklé mikulášské nadílky. V doprovodu maňáska Ručiky se zájemci mohou vydat prozkoumávat tajemné prostory muzea, kam noha návštěvníkova dosud nevkročila, jako jsou sklepy nebo depozitář. Návštěvníci si rovněž mohou poslechnout zvukové záznamy historických loutkových her z muzejní audiosbírky. Muzeum přináší také různé zajímavé odkazy na domácí i zahraniční loutkářské projekty, včetně filmů a představení on-line a zpřístupňuje zajímavé exponáty, které nejsou běžně k vidění.