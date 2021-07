Vydejte se letní bojovkou po stopách kultury

KDY: červenec až srpen

KDE: Hradec Králové

Královéhradecké kulturní organizace spojily své síly a 1. července odstartovaly Hradeckou kulturní pátračku. Bojovka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další instituce už mohou navštívit v libovolném pořadí.Iniciátorem projektu je Divadlo Drak, které ke spolupráci přizvalo Galerii moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central. V okolí či uvnitř jednotlivých institucí jsou umístěna stanoviště, kde prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry účastníci získají indicii, díky které budou moci pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizacía vybraných profesí. Pátračka je určena pro rodiny s dětmi i dospělé, a navštívit ji můžete po celou dobu letních prázdnin, vždy od úterý do neděle.

Hradecká pátračka by měla účastníkům nabídnout především zážitek. Nemá být pouhou turistickou trasou. „Chceme představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa a víc je otevřít široké veřejnosti,“ říká za instituce Barbora Kalinová.

Výstava návštěvníky zavede do Bosny, Íránu a na Filipíny

KDY: červenec až srpen

KDE: Šrámkův statek v Pileticích u Hradce Králové



Tradiční fotografická výstava na Šrámkově statku v Pileticích letos návštěvníky přenese do tří zemí – Bosny, Íránu a na Filipíny. Snímky ze svých cest vybrala členka královéhradeckého Fotoklubu Omega Ludmila Žlábková. Výstava je pootevřením dvířek do života i historie zmíněných zemí. Expozice je přístupná v červenci a srpnu, vždy v pátek od 16 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Muzeum zve na výstavy. Poznejte hnutí orebitů

KDY: červenec až srpen

KDE: Třebechovice pod Orebem

Řadu výstav a doprovodných akcí můžete během letních prázdnin navštívit v Třebechovickém muzeu betlémů. Přinášíme vám jejich přehled.

Orebité 600 let

Zkusili jste si někdy drátěnou košili? Střílet z praku? V třebechovickém muzeu můžete. Interaktivní výstava zábavnou i poučnou formou představuje východočeské husitské hnutí orebitů, kteří si dali jméno podle vrchu Oreb u Třebechovic. Vedle táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek. Výstava je určena převážně dětským návštěvníkům, historické události jsou prezentovány formou komiksového příběhu. Výstava končí 31. srpna.

Řezby z Ráje

I v letošním roce zahrady v atriu zkrášlují sochy, tentokrát Dřevořezby z Ráje. Řezbářka Marta Novotná pracuje především motorovou pilou, ale i tradičními dláty. O své práci říká: „S každým kmenem nahlížím do duše stromu, uvědomuji si, že strom bez nás lidí žít může, ale my bez něj nikoliv.“ Výstava potrvá do 10. října.

Orebité aneb putování husitskou stezkou

V souvislosti s výstavou Orebité 600 let muzeum pro rodiny s dětmi připravilo turistickou hru, která připomíná historické události z období let 1419 až 1424. Procházka městem a plnění různých úkolů vás zavedou až na památný vrch Oreb a zpět na náměstí (cca 2 km). Po rozluštění tajného hesla na děti čeká odměna, kterou si mohou vyzvednout v Informačním centru.

Hučák láká na virtuální realitu a nové audio trasy

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Malá vodní elektrárna a Infocentrum Hučák v Hradci Králové vítá po covidové pauze opět návštěvníky. Pro zájemce je připravena stálá výstava a spousta novinek. Při expozici si můžete vyzkoušet virtuální realitu, ve které lze složit třeba Kaplanovu turbínu či strojovnu větrné elektrárny. Děti potěší moderní koutek, kde ocení například edukativní stěnu nebo zkoušku vodivosti. Novinka v podobě mobilní aplikace Smart Guide nabízí dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou. Na prohlídky je třeba se předem objednat, k dispozici jsou dvakrát denně, vždy v 10.00 a 14.00 hodin, od úterý do pátku.

Proplouvejte centrem města na paddleboardu

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Fenomén jménem paddleboard! Dovádět na něm můžete i v krajském městě. Pokud máte rádi skateboard, longboard či snowboard, určitě si oblíbíte i paddleboard, se šploucháním vodyv zádech. Paddleboarding je relativně mladý vodní sport, který se velmi rychle rozšířil do celého světa. Paddleboardy si v Hradci Králové můžete rezervovavat na webu https://paddleboardyhk.cz/.

Převýšovský pohár přivítá čtyři soutěžní mužstva

KDY: 17. července

KDE: Převýšov



Turnaj v kopané „O Převýšovský pohár 2021“ se uskuteční na domácím hřišti tuto sobotu 17. července. První souboj družstev SK Převýšov – HBC Chlumec n/C se rozehraje v 10.30 hodin. V soutěži budou bojovat o nejlepší umístění také týmy SK Žíželice a Sokol Klamoš. Občerstvení je samozřejmostí a sportovní den zakončí diskotéka plná československých písniček od 19.30 hodin.

V roli vojáků na největším paintball hřišti v kraji

KDY: v těchto dnech

KDE: Týniště nad Orlicí

RH6 Paintball Týniště nad Orlicí je největším paintball hřištěm v Královéhradeckém kraji. Rozsáhlý areál Army Training Area nabízí nespočet herních variant na ploše 32 000 m2. Bývalý vojenský areál je rozdělen na tři hřiště, každé s kvalitním zázemím. Do her jsou zapojeny speciálně upravené rekvizity, budovy i automobily. Stylové překážky a vojenská technika zaručí tu správnou vojenskou atmosféru. Diváci mohou hru sledovat přes průhledné sítě. Provozní doba areálu je od pondělí do neděle v časech 9.00 až 13.00 a 14.00 až 18.00 hodin.