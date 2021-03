Procházkové okruhy krajským městem

KDY: kdykoliv

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Historické a moderní centrum je protnuto sítí čtyř procházkových okruhů, díky nimž poznáte nejvýznamnější památky z hlavních historických období města. Každý z okruhů čítá kolem deseti zastavení s informačním panelem. Jedná se o procházkové okruhy „Historické město“, „Salon republiky“, „Pevnost“, „Současná architektura“. Hlavní procházkové okruhy jsou dále doplněny dalšími, které tematicky vznikaly u příležitosti Dnů evropského dědictví (Procházka po hradeckých věžích a věžičkách; parcích a sadech atd.). Jejich zastavení už však nejsou v terénu doplněna informačními panely, je tak nutné se vybavit buď související tištěnou brožurkou nebo její online podobou. Podrobnosti k procházkovým okruhům naleznete zde: https://www.hradeckralove.org/prochazky-mestem-hradec-kralove/ds-1817.

Projděte hradecké sady

KDY: kdykoliv

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Zpříjemněte si víkend procházkou a navštivtě Sukovy, Šimkovy, Jiráskovy či Žižkovy sady. Hradecké sady patří k dominantám Hradce.

Nahlédněte do Muzea východních Čech v Hradci Králové

KDY: kdykoliv

KDE: https://muzeumhk.cz/program/vystavy-online.html

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum východních Čech, stejně jako ostatní kulturní instituce, je stále uzavřeno, přesto můžete nahlédnout do jeho programové nabídky alespoň formou online produktů. Výstavy, virtuální procházky a další zajímavosti jsou ke zhlédnutí na webu muzea.

Galerie moderního umění vystavuje expozice po síti

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.galeriehk.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Na webu Galerie moderního umění Hradec Králové můžete expozice navštívit on-line. Ve fotoarchivu je ke zhlédnutí stálá tvorba Minulé století – dvacet osobností. Expozice se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se umění posunout mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím děl, ale i osobní angažovanostíve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Zapojte děti do výtvarné soutěže Evropská železnice v roce 2050

KDY: do konce března

KDE: Hradecko

ZA KOLIK: zdarma



Spěšné vlaky, osobáky, rychlíky… Snad každý z dnešních dospělých si pamatuje to vzrušení, když jako dítě stál s rodiči u přejezdu a vyčkával, až kolem projede vlak. Nemluvě o různých akcích, kdy se na kolejích objevila parní lokomotiva a začoudila svým dýmem celé okolí. Evropská komise se rozhodla podpořit cestování po kolejích, aby se snížily emise skleníkových plynů a vyhlásila rok 2021 Evropským rokem železnice. V reakci na to Knihovna města Hradce Králové se rozhodla uspořádat pro děti výtvarnou soutěž na téma Evropská železnice v roce 2050. Jak si myslíte, že budou vypadat vlaky za třicet let? Co se v nich bude nabízet za služby? Bude v nich místo na přespání? Kam se s nimi všude dostaneme? Znázorněte to obrázkem. Výtvory můžete posílat poštou nebo naskenovat do emailu ed@knihovnahk.cz do 31. března. Výherci získají modely vláčků.