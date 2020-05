"Koronavirová" pauza je minulostí a život se začíná pomalu ale jistě vracet do normálu. Přinášíme vám několik tipů jak strávit nadcházející víkend.

Ilustrační foto - Rozhledna | Foto: Archív Deníku

Turisté se opět rozhlédnou do dáli

Hořice – Příznivci dalekých výhledů budou moci opět vystoupat po 142 schodech na rozhlednu Hořický chlum. Otevře se v sobotu 23. května a bude nutné dodržovat známé hygienické podmínky. „Přístup k pokladně je nutný v roušce, ruce si dezinfikujte a dodržujte rozestupy,“ žádá Jiří Krejcar, předseda odboru Klubu českých turistů Hořice. Otevírací doba bude až do září o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin, v říjnu se rozhledna uzavře o hodinu dříve. Z rozhledny jsou krásné výhledy na všechny strany. Na severu spatříte Podkrkonoší s dominantou Zvičinou a hřeben Krkonoš, na západě Jičínskou pahorkatinu, na jihu Hořice a směrem do Polabí a na východě Broumovsko a Orlické hory. Za ideálního počasí lze spatřit žižkovský vysílač v Praze.