Bílé stopy jsou připravené

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma

Výborná trasa pro běžkaře vede z Deštné v Orlických horách přes Luisino údolí, Velkou Deštnou na Masarykovu chatu a zpět do Deštné přes Šerlišský mlýn. Až se opět lanovky rozjedou, je skvělé si vyjet lanovkou z Deštné na Studený vrch.

Příznivce zimy čeká na Dolní Moravě zimní království

KDY: kdykoliv

KDE: Dolní Morava

ZA KOLIK: zdarma



Letošní zima nahrává běžkařům a nejinak je tomu i na Dolní Moravě. Díky propojení s Jesenickou lyžařskou magistrálou si můžete projet až 50 kilometrů upravovaných běžeckých stop. Zahřejete se u výdejního okénka u chaty Marcelka a Slaměnka. U chaty Terezka dostanete také něco dobrého na zub.

Vydejte se na rozhlednu Amálka

KDY: kdykoliv

KDE: České Petrovice

ZA KOLIK: zdarma



Rozhledna Amálka je nepřetržitě přístupná. Výdejní okénko bude otevřeno v pátek 22. ledna od 13.00 do 16.00. O víkendu se budete moct občerstvit od 11.00 do 16.00 hodin. Běžkařské okruhy u rozhledny jsou protaženy.

Desetimetrová kovová nástavba na dřevěném altánu skibaru stojí od roku 2020 u konečné stanice lyžařského vleku na severním úbočí vrchu Adam na východě Orlických hor. Z otevřené plošiny ve výšce 5 metrů uvidíte celý severní obzor od západu k východu (Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Rychlebské hory, Žamberecko, Polsko). Jižním směrem však lepšímu výhledu brání o 35 metrů vyšší zalesněný vrchol kopce Adam.

Rozhledna je postavena na vrcholu sjezdové trati nad Českými Petrovicemi. Do obce je možné dojet buď od jihovýchodu z Mladkova, kde se ovšem musí nejprve zdolat náročné stoupání s osmi serpentinami k hranici s Polskem nebo o trochu pozvolněji od severozápadu od Bartošovic po překonání mostu přes Orlici v Zemské bráně. Třetí možností je příkré stoupání od západu z Klášterce nad Orlicí. Všechny cesty se pak setkají v centru obce na kruhovém objezdu v Petrovicích. Z něj se odbočí a po sto metrech se z mírného kopce dojede na parkoviště.

Krkonoše nezklamou

KDY: kdykoliv

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: zdarma



Nádherná procházka na vás čeká ve Špindlerově Mlýně. Výšlap si můžete dopřát třeba na Vrbatovku, Výrovku nebo Dvoračky. Všude se budete cítit jako v pohádce a zapomenete na starosti běžných všedních dnů.